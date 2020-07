La confesión de Tini Stoessel tras el lanzamiento del tema “Ella dice”: “Hoy encontré mi estabilidad emocional”

Compartir

Este miércoles, Tini Stoessel lanzó el tema Ella dice junto a Khea. Y, a los pocos minutos, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, al igual que el de su ex, Sebastián Yatra,. ¿Por qué? Porque no hace falta leer entre líneas para creer que la letra de la canción está dirigida como un dardo al colombiano, con quien la cantante rompió hace apenas un mes.

“Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo”, canta Tini desplegando toda su sensualidad en el video del corte. Pero, sin dudas, la parte interesante llega de la mano del trapero marplatense cuando le dice: “Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió”.

¿Alguna semejanza con la realidad? En diálogo con Cristina Pérez para Confesiones en la noche, por Radio Mitre, Tini aseguró: “Esta canción la tengo escrita hace casi un año. El video sí lo terminamos grabando en nuestras casas, Khea en su habitación y yo en la cocina del quincho. Pero bueno, frente a la adversidad y a todo lo que está pasando en este momento, intentamos que saliera lo mejor posible”.

De esta forma, Tini echó por tierra los rumores que indicaban que la canción estaba dedicada a Yatra, ya que teniendo en cuenta sus palabras la habría compuesto cuando su relación con el colombiano se encontraba en pleno idilio. Sin embargo, la cantante no pudo escapar a la pregunta sobre su ruptura y cómo la está llevando en medio de la pandemia del coronavirus.

“Dentro de todo, estoy bien. Porque fue distinto”, comenzó diciendo sobre su separación de Sebastián. Y explicó: “Yo estaba acostumbrada, quizá, a cortar y que mi vida siguiera como siempre. Hoy show, hoy esto o lo otro…Y es como que muchas veces uno las cuestiones emocionales las tapa. Hasta que en algún momento terminás explotando y decís: ‘Claro, es que no hice el duelo en ese momento porque tenía millones de otras cosas. Y, de repente, es como que uno tarda más’.

En ese sentido, Tini explicó que la cuarentena obligatoria la ayudó a cerrar su historia con Yatra. “En este caso, me encontré todos los días en casa, todos los días en un mismo lugar, todos los días más o menos con la misma dinámica, las mismas actividades, el mismo aire…Y de repente fue como: ‘Ok, hay que afrontarlo de esta forma, no me queda otra opción’. Y eso me hizo crecer un montón”, aseguró.

Y luego dio más detalles: “Emocionalmente, conseguí una estabilidad que en otro momento, quizá, no la hubiese conseguido. En todo sentido. También, estando acompañada de todas las personas que vos querés para charlar, descargarte, que te escuchen y escuchar, que te conocen y saben cómo sos y todo, es distinto. Y en ese punto también fue positivo”.

Para cerrar el tema sentimental, Tini aclaró: “Lo que dijimos con Sebastián en el comunicado, cuando lo salimos a contar, es cierto. Vivimos una historia de amor muy linda y los dos siempre vamos a quedarnos con las cosas lindas que vivimos. Obvio”.

La cantante reconoció que cada ruptura pega de diferente manera según el momento que la persona esté atravesando. Sin embargo, reconoció: “A mí no me gusta verme en ese lugar de tristeza o angustia, apagada, así que intento fortalecerme y salir de ahí. Intento entender que las cosas pasan porque tienen que pasar y que era lo mejor para los dos. E intento saber que tengo un montón de razones para sonreír”.

Tini confesó que dialogó mucho sobre todos estos temas con su hermano, Fran, quién casualmente también venía de terminar con una relación. “Él me decía: ‘Mirá la familia que tenés, la bendición que es poder dedicarte a lo que te gusta, el tener amigas que te aman y a las que amás’. Así que traté de concentrarme en las cosas lindas, también”, contó.

Y luego explicó que es importante no perpetuarse en el dolor. “La tristeza está buena también, porque te ayuda a crecer. Lo que no está bueno es quedarte tanto tiempo ahí. Ok, estoy viviendo esto, pero no me quiero quedar acá por mucho tiempo más porque no me está haciendo bien”, aseguró.

Enseguida, al ser consultada sobre si estaba dispuesta a pensar en una nueva relación, Tini confesó: “Siempre fui una chica abierta al amor, a conectarme con las personas, Me gusta sentirme acompañada”. La cantante explicó que, por su estilo de vida, necesita sentirse contenida emocionalmente desde que era una adolescente. “Todo pasaba para el afuera, el éxito y los show, pero cuando llegaba al hotel estaba solita. Y tener a esa persona que me abrace, que me quiera, que me conozca, tenía que ver con esa necesidad”.

Finalmente, Tini dijo que hoy estaba bien y se sentía feliz de ser “una bendecida de la vida”. Pero no dudó en asegurar: “Sueño con ser madre y formar una familia. Y esos son anhelos, que en algún momento, tengo ganas de cumplir”.