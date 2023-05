La conformación de listas en el Frente de Todos coloca a Scioli y a Rossi en una encrucijada

El debate todavía sigue abierto dentro del Frente de Todos. La puja interna que se plantea entre quienes son partidarios de las PASO y quienes impulsan un candidato único no se detiene. Todo parece encaminado hacia las Primarias, sobre todo por el lado de quienes lanzaron su precandidatura presidencial con el aval de Alberto Fernández, que retrocedió en su intento de reelección y le dejó el camino abierto al resto de los aspirantes.

Desde el kirchnerismo, a regañadientes, algunas voces ya aceptan esta posibilidad, aunque esperan con ansiedad la palabra de Cristina Kirchner este jueves en Plaza de Mayo en busca de definiciones sobre la estrategia electoral.

La alternativa que propuso el Presidente en noviembre de 2021 en el Día de la Militancia para dirimir los puestos en las listas a través de las PASO originó apoyos y resistencias. En ese momento lo propuso como titular del Partido Justicialista, acaso una forma de ordenar a la tropa peronista que intentaba absorber el resultado adverso de los comicios de medio término. Ahora, cuando quienes le retacean apoyo a la figura del primer mandatario respaldan la idea de una competencia hacia adentro del espacio que los aglutina, a varios precandidatos se les avecina una encrucijada.

Daniel Scioli, actual embajador en Brasil, Juan Grabois, con el apoyo de la UTEP y de otras organizaciones sociales, y Agustín Rossi, el jefe del Gabinete, integran esa nómina a un mes exacto del plazo máximo para presentar las listas, el 24 de junio. Más en el caso de Scioli y de Rossi, los dos apuntalados desde los despachos principales de la Rosada, la incógnita es si podrán contar con la estructura para conformar listas propias completas. Desde el entorno de ambos relativizan esta posibilidad y confían en lograrlo. No solamente se trata de confeccionar listas para los principales cargos sino que también incluye a los de senadores, diputados, a nivel nacional, concejales en cada uno de los municipios y en todos los distritos provinciales.

Máximo Kirchner, quien se transformó en una pieza clave para el armado de las candidaturas, dijo en el Congreso del PJ bonaerense el 13 de mayo que “es un instrumento -la PASO-, como la guitarra, depende quién la agarre suena bien o suena mal. Entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023″.

El hijo de la Vicepresidenta apunta a esa estrategia electoral. Supone que así debilitará a sus potenciales rivales. Si compiten varias listas enteras habrá que analizar cuál es el piso proporcional que se adoptará en las PASO.

Allí se aplicará el sistema proporcional D’Hont. De acuerdo a lo que establece la ley número 26.571, en donde se regulan las PASO, cada alianza política tiene la potestad de decidir el criterio para conformar las listas generales. Los diversos frentes tendrán como desafío superar el 1,5% de piso del total de votos y luego deberán conformar una sola lista entre todas las que compitan internamente. Según establece el artículo 44 de esa ley “cada agrupación política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca su carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a quien se señala como uno de los probables representantes del kirchnerismo en las Primarias, ya manifestó su acuerdo para ser uno de los competidores dentro de las reglas “pasistas”, por más que hará “lo que la compañera Cristina diga”, de acuerdo a lo que declaró en varias entrevistas. Todavía resta saber la postura definitiva del massismo que efectuará el Congreso del Frente Renovador el 10 de junio en Mar del Plata.

Desde el Frente que orienta el ministro de Economía le pidieron a Alberto Fernández mediante un comunicado que “como la fuerza política más importante del Frente de Todos, convoque a los principales referentes de la coalición de manera individual, así como también a una mesa de fuerzas políticas, a los efectos de discutir y diseñar, en conjunto, la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario”.

La historia tiene final abierto. Que probablemente empiece a despejarse después de las palabras de Cristina Kirchner en el acto de hoy en Plaza de Mayo para celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación.

