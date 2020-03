La Conmebol afianza su lucha contra el coronavirus: Alejandro Domínguez pidió a la FIFA priorizar la salud

Compartir

Linkedin Print

En medio de la incertidumbre que reina en el fútbol ante el avance de la pandemia mundial de coronavirus, sin saber si será posible completar las temporadas en que cada liga y después de haberse suspendido la Eurocopa y la Copa América 2020 que iban a organizar Argentina y Colombia, resulta difícil mirar hacia adelanta para reestructurar calendarios y torneos. En ese contexto, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, opinó que era momento de poner el foco en la salud y no en la política.

Domínguez, titular del fútbol sudamericano desde 2016, calificó de inoportuna la propuesta que hizo recientemente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de modificar el formato de los torneos para completarlos y evitar la crisis económica que dejará el COVID-19 en su industria.

“Me sorprendió mucho las declaraciones del presidente Infantino. No es momento de estar hablando de planificación. En este momento hay que hablar de cómo ayudar, cómo apoyar a los jugadores, a los clubes, a las asociaciones miembro. Priorizar en este momento la salud por sobre la política”, dijo el dirigente paraguayo en una entrevista exclusiva con The Associated Press.

En la misma línea, Domínguez advirtió que “no hay apuro para volver” a la actividad y, pese a que hace una semana se habló de que los torneos continentales podían reanudarse a partir del 5 de mayo, ahora evitó ponerle fecha a la reanudación del fútbol en Sudamérica.

De hecho la propio entidad dirigida por Alejandro Domínguez lanzó esta misma semana un emotivo spot en el que reitera la importancia de cumplir con la cuarentena. “No hay apuro para volver a jugar al fútbol, porque cuando volvamos a jugar queremos ver a todos sanos en la cancha. Juega de local, #QuedateEnCasa”, es el mensaje que compartió la Confederación Sudamericana de Fútbol en sus redes sociales.

Con el deporte prácticamente paralizado por todas partes del mundo y sin una luz al final del túnel, Infantino había advertido sobre la recesión en el deporte. “Quizá podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás”, dijo el presidente de la FIFA al diario italiano Gazzetta dello Sport. El dirigente ítalo-suizo habló de “formatos distintos”, que contengan “quizá menos equipos, pero más igualados”.

Al ser consultado sobre estos dichos de Infantino, Domínguez reveló que hasta el momento estas ideas no habían sido expuestas en conjunto con otros directivos: “Particularmente, llegado el caso, sería importante que el socialice cuáles son sus ideas, pero me parece que este no es el momento de estar hablando del futuro porque para mí en todo caso es un debate que debería darse dentro de mucho. Ahora lo prioritario es que acompañemos este momento y que solidariamente salgamos todos adelante”.

La Conmebol anunció en las últimas horas que adelantará un total de USD 65 millones a los clubes en concepto de premios por participar en Copa Libertadores y Sudamericana 2020 como una forma de aliviar sus finanzas. También puso a disposición del Ministerio de Salud de Paraguay el Centro de Convenciones Centenario, ubicado en la ciudad de Luque, para las posibles necesidades que pueda generar la evolución COVID-19 en el país.

“No hay apuro para volver. Lo más importante es que estemos seguros de que se pueda competir y que haya salud sobre todo. Es importante que estemos todos cuando volvamos a la cancha”, opinó Alejandro Domínguez, quien ya había solicitado a la FIFA suspender el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y espera una respuesta a la propuesta de completar estos partidos en abril de 2022.

“La idea sería que nos permitieran mover y flexibilizar el calendario FIFA como para que eventualmente Conmebol pueda extender sus eliminatorias en la medida de lo necesario hasta esa fecha”, enfatizó.