La Conmebol avanza en la fecha de regreso de la Libertadores para el mes de septiembre

En el país, la situación preocupa, aumentan los contagios y las muertes. En ese contexto la vuelta del fútbol aparece más lejano y ni hablar el viajar para competir en el exterior. Desde Luque, se mantienen en lo aprobado con las diez federaciones miembro y los Gobiernos en la última Cumbre del Mercosur. Además quieren evitar las polémicas y optan por un silencio oficial.

Si el regreso al fútbol fuera una mesa larga, de esas que se usan en los banquetes reales, en una punta estaría la Conmebol y en la otra la Argentina. Claro, es que la AFA y el Gobierno Argentino mantienen su postura sanitarista frente a un organismo sudamericano que mantiene su idea de retomar la Copa Libertadores el próximo 15 de septiembre, tal cual fue aprobado por el Consejo y la Cumbre del Mercosur.

En Luque quieren evitar la confrontación, eligen el camino del silencio, pero recuerdan que Alberto Fernández estuvo en la reunión de Gabinete ampliado del Mercosur dónde se aprobó el protocolo sanitario y que Ginés González García, Ministro de Salud argentino, formó parte del cónclave que ayudó a conformar el protocolo que este martes, Conmebol dio un nuevo paso en su proceso de capacitación a las federaciones para el regreso del fútbol.

Desde Luque le dicen a Doble Amarilla que se cumplieron todos los pasos para la aprobación del protocolo. Primero se trabajo con las diez federaciones, después hubo reuniones con los Ministros de Salud de los diez países e insisten que todos están informados del plan para el regreso del fútbol continental.

Los puntos álgidos que hoy por hoy hacen ruido en el continente son la liberación de fronteras y que los equipos no deberán hacer cuarentena cuando regresen a sus países al volver de jugar un partido de la Libertadores o Sudamericana.

Desde la entidad sudamericana indicaron que las delegaciones que participen de ambos torneos tendrán excepción para volar pese a las restricciones vigentes según se acordó con los diez países y con los tests que se realizarán tanto al egreso como ingreso a los países se evitarán las cuarentenas que rigen en algunos países.

Es por eso que, por ahora, Conmebol se sostiene en el trabajo realizado y sigue avanzando en las fechas establecidas del 15 y 27 de octubre de la Sudamericana. Vale remarcar que la AFA fue la única federación que votó en contra de la fecha de comienzo de la Libertadores para el 15 de septiembre Aquella votación culminó 7-1 a favor del “sí”, sin embargo, en Luque cuentan un voto más: el de César Salinas, que no pudo asistir al Consejo, precisamente, por tener coronavirus. A los pocos días, Salinas falleció víctima de la enfermedad. Tampoco pudo votar en aquel consejo Venezuela. Jesús Berardinelli, en ese entonces a cargo de la FVF, no pudo sufragar porque no había logrado pasar el test de idoneidad del organismo.

Tanto Ginés como Cahn, sin embargo, aclaran que no están en contra ni del trabajo realizado ni del protocolo en sí, pero encienden las alarmas en relación a la fijación del 15 de septiembre como fecha. Creen que es una fecha poco probable para que la situación sanitaria del continente permita volver a disputar las copas internacionales.

Mientras tanto, Conmebol este martes dio pasos oficiales con la ratificación de las fechas de disputa y la reunión de ayer para los trabajos en los protocolos con las diez federaciones. La Argentina es la oposición más férrea que hay dentro de una región que tiene a países en estado de emergencia sanitaria, como Brasil (2.17 millones de casos y más de 81.500 muertes), Chile (335 mil casos, más de 8600 muertes) y Perú (362 mil casos y más de 13.500 muertes), cuyos gobiernos avalan volver a jugar torneos continentales a partir del 15 de septiembre.