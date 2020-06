La conmovedora carta de Sol, la hija de El Polaco y La Princesita: “Sufro ciberbullying y es horrible”

Compartir

Sol Cwirkaluk, la hija mayor de El Polaco y Karina, La Princesita, escribió un emotivo texto sobre sus sentimientos luego de ver un video sobre bullying compartido por su escuela. El cantante lo compartió en sus redes sociales junto a una dedicatoria. “Esto lo escribió mi hijita Sol para el colegio y me encantó… lo quise compartir con ustedes”, puso en su cuenta de Instagram.

“Yo lloré después de ver el video porque es algo que le pasa a muchas personas y se quedan calladas por miedo a hablar. Debe ser de verdad frustrante saber que al llegar a la escuela te espera un infierno, porque la mayoría dice que la escuela es tu segunda casa o que te tenés que sentir cómodo”, redactó Sol. “Pero hay gente que lo único que siente al llegar al colegio es pánico, yo sé que si no tuviera la personalidad y el carácter que tengo hubiera sufrido eso. Constantemente sufro ciberbullying y es horrible, por suerte ya no me afectan esos comentarios, pero antes cuando era más vulnerable sobre lo que la gente pensaba de mí la pasaba re mal”, dijo la niña.

Luego, Sol dejó un fuerte mensaje para los adultos responsables de controlar estas situaciones: “Si fuese por mí haría algo para poder parar el bullying en todo el mundo, no sé muy bien lo que se siente pero solo sé que estas personas están sufriendo y hay que parar con ese sufrimiento, porque nadie se lo merece”. Y agregó: “El título y el video pretenden visualizar/ concientizar sobre lo que siente una víctima de bullying y el que sabe lo que está pasando y no hace nada para detenerlo (ya sea hablar con un mayor/autoridad o con el que está siendo agredido) es parte del problema. Este es mi pensamiento”, cerró.

En abril del año pasado, Sol había denunciado públicamente que era víctima del ciberbullying. “No soy perfecta y si no te gusta pues bye, bye”, había escrito la niña junto a un video donde relataba sus sentimientos al sufrir las agresiones de otros usuarios de las redes. “Te amo con toda mi alma”, le había escrito El Polaco en el texto, mientras que su mamá, La Princesita, le había confesado: “Me hiciste llorar. Sos tan especial, mi reina hermosa. Hermoso mensaje de amor propio y aceptación”. Sol es la hija mayor de El Polaco, y quien logró que el año pasado sus padres pudieran comenzar a tener una relación más armoniosa, luego de años de despecho y una separación conflictiva.

El cantante fue papá de Abril hace apenas unos días, junto a Barby Silenzi. La niña nació el 1 de junio en medio de la cuarentena, y se sumó a una familia de mujeres, junto a Alma -hija de El Polaco con Valeria Aquino-, Elena -hija de Barby con Francisco Delgado- y Sol. La pareja lleva varios años de relación, aunque recién el año pasado oficializaron su noviazgo. Se conocieron en el Bailando, y en varias ocasiones fueron protagonistas de rumores de infidelidad, mientras El Polaco estaba de novio con Silvina Luna.

Luego de algunos meses de romance, Barby y El Polaco sellaron su romance con la convivencia y la llegada de una hija en común. Durante el aislamiento social obligatorio, en diversas ocasiones se los vio felices rodeado de todas las niñas de la familia, compartiendo diversos momentos en su hogar, en fotos y videos que ellos mismos compartían con sus seguidores en sus redes sociales.