La contundente respuesta de Pampita Ardohain cuando le preguntaron si era feminista

En una reciente entrevista, la modelo y conductora recordó su infancia en su pueblo de La Pampa y reveló qué dos figuras fueron clave en su desarrollo.

Carolina Pampita Ardohain está transitando uno de los años más plenos de su vida, tanto a nivel personal como laboral. Y ahora, la modelo y conductora no dudó en dar una categórica respuesta en una entrevista cuando le preguntaron si es feminista.

“¡Por supuesto que soy feminista! A esta altura de la vida no se puede no ser feminista”, respondió de manera contundente, en diálogo con la revista Gente dejando de lado los prejuicios que aún giran alrededor del término “feminismo”. En la entrevista, la jurado de La Academia de ShowMatch recordó su infancia en su pueblo de La Pampa y reveló qué dos figuras fueron clave en su desarrollo. “Me criaron mi mamá y mi abuela, mujeres muy fuertes. Ellas me daban esa libertad que siempre tuve y siempre sentí”, aseguró.

“Yo asocio todo lo que soy hoy a la libertad, a una infancia súper libre, en el interior del país, donde me sentía segura, salía a jugar, volvía cinco, seis horas después y mis papás estaban tranquilos de que no me pasaba nada”, continuó la artista que durante el último fin de semana peregrinó junto a amigas hacia la Basílica de Luján. A pesar de que durante el trayecto, tuvo un percance, logró llegar con la emoción a pleno tras casi nueve horas de caminata.

Por otro lado, Pampita remarcó que sueña con un futuro en el que las mujeres sean más sororas y se miren a los ojos en vez de admirar a las feministas icónicas que viven en el exterior. “Me parece que en vez de mirar a las grandes mujeres del mundo o lo que sea, nos tenemos que mirar más entre las que nos tenemos al lado: apoyarnos más y juzgarnos menos”, expresó la conductora de Pampita Online.

A su vez, cuando le preguntaron si podría enamorarse de otra mujer, la modelo expresó: “A mí me encanta valorar algo hermoso, pero me gustan mucho los hombres”. Al ser consultada por su independencia, también clara su postura: “A mí me gustaba comprar y tener mis cosas, pagarme lo mío, y mantenerme me permitía tomar mis propias decisiones en todo. A los 16, cuando empecé a trabajar, me convertí en una mujer muy independiente en lo económico. De ahí en más no paré. Siempre me gustó eso del esfuerzo, el sacrificio y la recompensa y no deberle nada a nadie: ni dinero ni ninguna explicación”.

Recordemos que meses atrás Roberto García Moritán, actual pareja de Pampita, sorprendió al calificarse como un “machista consciente”, y amplió: “No puedo ser feminista, somos de la camada que venimos fallados. Tengo una madre que aprendo y respeto un montón, una mujer que respeto y aprendo un montón, tengo una hija por venir y una de 15 años. Tengo muchas cosas por trabajar, estar atento. Soy de dejar pasar, abrir la puerta, a veces esas cosas incomodan”.

En ese sentido dio su opinión sobre el aborto legal: “No me puedo imaginar a ninguna mujer que vaya felizmente a abortar, pero lo que sí estoy seguro es que las mujeres están decididas a mandar un mensaje al hombre: el cuerpo de la mujer es de la mujer. Fue un pedido contundente y hay que escuchar, hay que aprender”.

