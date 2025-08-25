“La Convención no tomó una decisión con respecto a nosotros, nosotros tomamos la decisión”

La renuncia de cinco convencionales y la exclusión de Francisco Paoltroni marcan un quiebre en el espacio de La Libertad Avanza en Formosa, generando incertidumbre y una fuerte reacción por parte del sector. En una entrevista exclusiva con el programa radial Exprés En Radio (FM VLU 88.5), el Dr. Pablo Míguez, convencional constituyente renunciante, brindó detalles sobre la decisión y los pasos a seguir del partido en la provincia.

Una Renuncia Inevitable en Medio de la Incertidumbre

La renuncia de los convencionales constituyentes del bloque de La Libertad Avanza no fue una sorpresa para el Dr. Pablo Míguez. Al ser consultado sobre si esperaban la aceptación de las renuncias o una mayor dilación, Míguez fue contundente: «La verdad es que con el nivel de de discusión que tenemos en la provincia, uno espera cualquier cosa». El convencional explicó que la falta de participación de las minorías en la Convención Constituyente hace imprevisible la toma de decisiones por parte de la mayoría. «Ellos toman las decisiones cuando tienen ganas y de acuerdo a los argumentos que que a ellos se les ocurran en el momento se les ocurre», aseguró Míguez.

Los Suplentes No Asumirán Para No «Convalidar» la Puesta en Escena

Una de las principales incógnitas que surgieron tras la renuncia masiva fue qué ocurriría con los suplentes del bloque. Míguez aclaró que, si bien la decisión es personal, existe un lineamiento claro por parte de La Libertad Avanza: los suplentes no asumirán para no convalidar la Convención Constituyente.

«Hay una un lineamiento tomado desde la Libertad Avanza de que no vamos a convalidar esta puesta en escena de de una constitución que que que realmente uno no no está muy seguro de cuáles son los los objetivos últimos que están buscando», afirmó el Dr. Míguez. Los suplentes que sean convocados tendrán dos opciones: o «asuman y renuncien o directamente no asuman».

La Exclusión de Francisco Paoltroni: “La Convención No Tomó una Decisión Con Respecto a Nosotros, Nosotros Tomamos la Decisión”

La exclusión del senador Francisco Paoltroni de la Convención Constituyente, por supuesta «desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones», es uno de los puntos más polémicos de la situación. El Dr. Míguez fue enfático al diferenciar la situación de Paoltroni de la de sus colegas, dejando en claro que su bloque tomó la decisión de retirarse por cuenta propia.

«Lo que sí es cierto es que la convención no toma una decisión con respecto a nosotros, nosotros tomamos la decisión de retirarnos y de renunciar», puntualizó. En ese sentido, consideró que la Convención «lo único que hicieron fue aceptar la renuncia» ya que no tenían otra opción. El Dr. Míguez sostuvo que la renuncia es un derecho en un estado republicano y que es una «barbaridad pensar que alguien puede estar obligado a continuar en un en un cargo si no es ese su deseo».

Sobre la situación del senador Paoltroni, el convencional fue cauto y no se atribuyó la defensa. «Yo no voy, ni soy quién, para tomar la posta de de la defensa del senador Paoltroni, me parece que él tendrá de este que hacer las las presentaciones judiciales que le que se le permita este en virtud de su derecho a defensa», indicó.

Rumbo a las Elecciones de Octubre y la Situación de Gerardo González

Con la atención mediática enfocada en la Convención, el Dr. Míguez confirmó que la prioridad del espacio ahora es la campaña para las elecciones de octubre. «Estamos metidos de lleno en la campaña para las elecciones de octubre vamos a a tratar de de meter el el diputado nacional», afirmó, y agregó que los números les resultan favorables.

Respecto a la situación del diputado Gerardo González, Míguez aclaró que aún no ha podido hablar con él. Sin embargo, minimizó la especulación sobre su alejamiento, explicando que «no es lo mismo irse del lote irse del espacio». A pesar de los rumores, el Dr. Míguez cree que el diputado «seguirá dando la pelea dentro de el lugar en el que en el que decidió estar ahora».

La entrevista concluyó con el Dr. Míguez asegurando que el espacio continuará «al pie del cañón para para dar la pelea que tenemos que» en el ámbito político.