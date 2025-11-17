La Coordinación Operativa Tras el Diluvio en Formosa

El programa «Exprés En Radio», transmitido por FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO), dedicó un espacio extenso a la gestión de la emergencia climática en Formosa, entrevistando al Ing. Gerard Schneider, Coordinador del Área Operativa C5 de la Municipalidad. En diálogo con el programa, el ingeniero ofreció un panorama detallado de la planificación, los desafíos y las tareas específicas realizadas por el equipo municipal tras las intensas precipitaciones.

Planificación y Preparación: El Protocolo Anti-Tormenta

El diálogo comenzó con la magnitud del temporal reciente. El Ing. Schneider puso de relieve la labor preventiva del municipio, asegurando que la respuesta no fue improvisada.

«En cuanto a la tormenta ya teníamos previsto, ya nos habíamos organizado acá en el área de circuito cinco y en realidad en toda la ciudad hay distintos equipos que se van organizando, a cada uno le toca un sector de la ciudad. A nosotros acá nos toca circuito cinco,» explicó el ingeniero, destacando la «coordinación sectorizada» que permite una cobertura eficiente de toda la capital.

La intensidad del fenómeno fue significativa, lo que exigió el despliegue inmediato de recursos. El ingeniero precisó el volumen de agua caído: «Así que tuvimos linda lluvia, así que 34 mm es bastante importante.» Esta cifra, aunque no cause una inundación generalizada, es suficiente para saturar el sistema de drenaje si existen obstrucciones.

El Combate a la Obstrucción: Bocas de Tormenta y Canales

El foco del trabajo post-lluvia se centró en garantizar el correcto escurrimiento del agua. El Ing. Schneider detalló la alianza estratégica y la naturaleza de los problemas encontrados.

«Y bueno, estuvimos trabajando hoy salimos también con los equipos de cooperativa y todavía estamos con algunos problemitas, algunas bocas de tormenta que están obstruidas, se está trabajando en la desobstrucción,» indicó el funcionario. La «desobstrucción» de las bocas de tormenta es una tarea manual y vital, ya que son el primer punto de captación del agua superficial.

Un problema más complejo surge en las arterias hídricas principales, donde la acumulación de residuos es mayor. «Después también en canales principales, también estamos sacando muchos objetos, residuos que caen a los canales principales o tiran, bueno, lo que sí que estamos limpiando y y haciendo hincapié en la zona de cruce donde tenemos tubos de alcantarilla que es donde suelen obstruirse estos objetos que se empiezan a mover en los canales cuando empieza a circular el agua de lluvia,» enfatizó el ingeniero, resaltando la vulnerabilidad de las «zonas de cruce» con alcantarillas tubulares, verdaderos cuellos de botella para el flujo hídrico.

Conciencia Ciudadana: Residuos y Colapso Hídrico

El diálogo abordó el factor humano en la problemática, señalando que la basura arrojada o acumulada es el principal enemigo del drenaje, incluso en una ciudad con un sistema que ya enfrenta dificultades ante grandes volúmenes de precipitación.

El Ing. Schneider describió el rápido proceso de colapso en las bocas de tormenta: «Sí, sí, porque una boca de tormenta puede estar limpia, pero cuando empiece a llover empieza a arrastrar hojas, bolsita, botella descartable y sobre el momento mismo del escurrimiento del agua, ahí se empieza a obstruir.» Esta explicación confirma que la limpieza de las estructuras es solo una parte de la solución, siendo la «colaboración en la disposición de residuos» una necesidad impostergable para evitar la formación de tapones en los momentos críticos de la lluvia.

Despliegue Operativo: Del Quebranto a la Recorrida General

Para la mañana de la entrevista, el despliegue de los equipos era total, cubriendo varios puntos sensibles del Circuito 5. El ingeniero detalló las zonas específicas de intervención: «Y estamos en la zona del Quebranto, zona de la ladrillería, también estamos en el barrio Juan Domingo Perón, en el barrio 7 de mayo. Se está haciendo, eh, estamos trabajando así en zonas puntuales de estos barrios…»

Además del trabajo focalizado, se mantiene una «cobertura itinerante» esencial para responder a nuevas obstrucciones: «…y después estamos también con una cuadrilla que va recorriendo toda la parte de avenida principal y donde están las bocas de tormenta y se va moviendo y van destruyendo.»

El ingeniero también valoró el rol activo de la comunidad en la detección de problemas, lo que agiliza la respuesta municipal: «Así que van recorriendo viendo y y buscando los problemas que pueden generarse, después también por ahí vienen vecinos acá al obrador también a informarnos tal problema y bueno, y estamos atendiendo también estos estos inconvenientes.»

Canal de Atención al Vecino y Conclusión

El Ing. Schneider finalizó reiterando la disponibilidad de un canal de comunicación para que los ciudadanos reporten cualquier inconveniente relacionado con las inundaciones o el drenaje. «Sí, se puede, Sí, está también el número el 0800 de atención al vecino, 0800 99 99 147 que pueden ir llamando ahí y de ahí van a ir derivando a los distintos sectores de la ciudad.»

Con esta información, concluyó la intervención del coordinador del área operativa del circuito 5, dejando en claro el esfuerzo sostenido de la Municipalidad de Formosa por mitigar los efectos de cada evento climático intenso.