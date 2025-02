La Copa Argentina de Beach Handball se prepara para arribar a San Juan

El evento cumbre del Circuito Argentino tendrá lugar en la capital sanjuanina del 20 al 23 de febrero con una nutrida participación de más de treinta equipos entre los torneos de mayores y juveniles.

Apenas dos semanas separan a San Juan para recibir la 6º edición de la Copa Argentina de Beach, el certamen que le dará cierre a la temporada 2024. El torneo que tuvo su debut en las playas de Viedma en el verano del 2020 y que pasó también por la arena de Puerto Madryn en dos ediciones, además de Mar del Plata y Neuquén, llegará a San Juan por primera vez.

La Copa Argentina de Beach Handball 2025, que contará con la presencia de gran cantidad de jugadoras y jugadores que integran las distintas Selecciones Argentinas -tanto en mayores como juvenil- tendrá como gran atractivo para esta edición la puesta en juego de tres plazas por rama para el Sur-Centro de Clubes que se jugará en Iquique, Chile, la última semana de abril.

Hasta el momento serán diez los equipos que jugarán el torneo masculino de mayores que tiene a Sol de Mayo de Viedma como vigente tricampeón del campeonato y cinco los que participarán del torneo femenino. IFES de Neuquén, que se consagró campeón en las cinco ediciones anteriores de la Copa no tendrá participación por lo cuál habrá un nuevo ganador del título en mujeres.

La Copa Argentina de Beach Handball también incluirá a la categoría juvenil, tanto en varones como en mujeres. Será la segunda edición masculina tras la primera experiencia vivida en Neuquén 2024 que dejó el título de IFES y el debut oficial en la rama femenina.

Participantes en la Copa Argentina masculina (mayores): Los Buitres, Alianza San Juan, Sol de Mayo, IFES, Only Beach, Universidad de San Juan, Unión Argentina, Onkel, CIOS y Municipalidad de Alta Gracia

Participantes en la Copa Argentina femenina (mayores): Municipalidad de la Costa, ABC Centenario, Only Beach, Deportivo Mitre y Chimbas San Juan.

Participantes en la Copa Argentina masculina (juvenil): ABC Centenario, Sol de Mayo, Barrio Parque, Municipalidad de Alta Gracia, IFES, ETIEC, Only Beach, Municipalidad de Quilmes, Albatros Beach Tierra del Fuego y Alianza San JUan

Participantes en la Copa Argentina femenina (juvenil): Alta Gracia, Generación Juv. Norte, Municipalidad de Quilmes, ETIEC, IFES y Albatros Beach Tierra del Fuego

Rumbo a la Copa

Argentina 2026

En paralelo a lo que será la Copa Argentina 2025, durante enero y febrero se están disputando los distintos Arena 1000 clasificatorios a la Copa Argentina 2026. Justamente este fin de semana, del 7 al 9 de febrero, San Juan fue sede de su clasificatorio que dejó los títulos para Alianza San Juan en mayores masculino y ETIEC tanto en juveniles masculino y femenino.

El Circuito de Beach Handball 2026 que ya tuvo presencia en Viedma, Alta Gracia y Mar del Plata, y de reciente paso por San Juan, continuará en Neuquén, Formosa y Oberá.

→ Viedma, Río Negro: 17 de enero

→ Alta Gracia, Córdoba: 17 de enero

→ Mar del Plata, Buenos Aires: 31 de enero

→ San Juan: 7 de febrero

→ Neuquén: 14 de febrero

→ Formosa: 28 de febrero

→ Oberá, Misiones: 28 de Febrero