La Copa Argentina de Vóley comienza este jueves en una “burbuja” en Mar del Plata

El vóleibol argentino retomará este jueves la competencia local, luego de nueve meses de receso por la pandemia de coronavirus, con la Copa Argentina de clubes masculina que se jugará en la ciudad de Mar del Plata con la participación de siete equipos.

En el estadio de Once Unidos, sede del torneo, se jugarán este jueves tres encuentros. Paracao Vóley (Entre Ríos) y Obras de San Juan abrirán la Copa desde las 15 y Ciudad de Buenos Aires y Defensores de Banfield se enfrentarán a partir de las 18. Ambos partidos, del Grupo 1, serán transmitidos por TyC Play.

A las 21.30, con televisación de TyC Sports, el local Once Unidos de Mar del Plata enfrentará a UPCN de San Juan, siete veces campeón de la Liga Argentina y que parte como máximo favorito en esta temporada. El grupo 2 también lo integra UVT de San Juan.

El viernes jugarán Defensores de Banfield-Paracao (a las 15); Ciudad-Obras de San Juan (a las 18) y UPCN-UVT (a las 21); mientras que el sábado lo harán Obras-Defensores de Banfield (15.00), Ciudad-Paracao (18.00) y Once Unidos-UVT (21.00).

El primero del Grupo 1 se clasificará automáticamente a las semifinales (el martes 15) y el resto jugará un partido por los cuartos de final (el domingo 13): el segundo del Grupo 1 contra el tercero del Grupo 2; primero del Grupo 2 contra cuarto del Grupo 1 y el segundo del Grupo 2 contra el tercero del Grupo 1.

La final está programada para el jueves 17 de diciembre, con televisación de TyC Sports.

Los siete equipos que competirán en la Copa Argentina, en forma de “burbuja sanitaria” por el coronavirus, son los mismos que participarán de la Liga Argentina 2020/21 que organiza la Asociación de Clubes de Vóleibol (ACLAV).

