La coparticipación divide al PRO: gobernadores no lograron consenso y tambalean proyectos

Los gobernadores tendrán este miércoles una nueva prueba de fuego en el Congreso, esta vez en Diputados dónde se tratarán los proyectos que redistribuyen la coparticipación. En esa línea, con un PRO dividido entre la alineación con los libertarios y aquellos que responden a sus gobernadores, Nacho Torres de Chubut y Rogelio Frigerio de Entre Ríos tuvieron un encuentro en búsqueda del consenso y se fueron con las manos vacías.

«En la reunión hablamos sobre los vetos, sobre las leyes y el futuro del PRO. De qué se tratan las leyes que presentaron los gobernadores, los ATN y combustibles. El Concejo decidió que en cada uno de los distritos se podía tener una determinación», remarcó Ritondo al salir del encuentro y evitó comentar si habría acuerdo para apoyar el proyecto de los gobernadores o no. Aún así, el jefe de bloque confirmó que el PRO apoyará en Diputados los vetos del presidente nacional.

Torres y Frigerio son ambos gobernadores que llegaron al poder de la mano del PRO y del entonces Juntos por el Cambio (JxC). En términos políticos están alineados pero en términos electorales la situación es distinta en cada una de sus provincias.

Por esta razón es que Torres forma parte de la nueva alianza electoral de los gobernadores denominada «Grito federal» y Frigerio aún busca cerrar con Karina Milei en su provincia.

Más allá de dicha diferencia, ambos gobernadores del PRO buscaron que los diputados de su bloque voten en favor de los dos proyectos firmados por los 23 mandatarios. Los proyectos contemplan la redistribución del impuesto a los combustibles y los ATN.

Según se pudo averiguar en cuanto al proyecto de los gobernadores, no hubo una «definición tajante», más que nada se dejó libertad de acción a cada legislador para decidir sobre esa cuestión. Fuentes calificadas indicaron que el escenario dentro del PRO es muy complejo y eso repercute en la posibilidad que tienen los gobernadores en influir «para bien» en la toma de decisiones.

«Eso está descartado», aclaran a El Cronista y remarcaron que los mandatarios pueden hacerlo acompañando o poniendo un límite.

En este sentido, la reunión que mantuvieron Frigerio y Torres este mediodía una conferencia por zoom con todos los legisladores del PRO de la Cámara no llegó a buen puerto a pesar de que contó con la participación del bloque entero.

«Nacho y Rogelio estuvieron hasta la mitad del encuentro y luego hubo una reunión de bloque en privado», indicó una fuente calificada cercana a los mandatarios.

Desde el bloque del PRO se mantienen en silencio sobre el resultado de la reunión y todo apuntaría a que los vínculos de Ritondo con los libertarios tensaran el proyecto que tienen los gobernadores en Diputados.

La previa al encuentro

Una voz del PRO afín a los mandatarios provinciales aseguró que si bien tratan el tema con prudencia, «hay que apoyarlo». «Cómo partido respaldamos a quienes tienen responsabilidades de gestión», aseguraron en referencia también a los votos que los gobernadores le dieron a Milei para que llevara a cabo sus reformas en el primer año.

«No me consta una negativa total al proyecto (por parte del gobierno nacional), calculo que será parte de la discusión por la coparticipación», aseguraron.

Asimismo, de los diputados del PRO más cercanos a Chubut y Entre Ríos indicaron que «no saben cuál será el argumento para oponerse porque la mirada federal es parte de la concepción misma del partido».

Fuentes legislativas no se animaron a adelantar si el miércoles habrá quórum en el recinto o no. Luego de esta primera reunión con Frigerio y Torres, los diputados PRO tendrán una reunión de bloque el martes para definir la postura del partido.

Aun así, es de esperarse que los gobernadores hagan su juego el miércoles. Ese mismo día se trata el aumento a las jubilaciones y a las pensiones por discapacidad, sobre esto los legisladores con ascendencia en las provincias no fueron tan categóricos. «No sabemos qué va a pasar». Legisladores que responden a otros espacios, cómo del peronismo cordobés, ratificaron el visto bueno de dichos proyectos.

Más allá de esto, Torres había asegurado el miércoles pasado que no entrarían en «politiquería barata», en referencia a la posibilidad de intercambiar una ley por otra con el gobierno.

Paralelamente, el gobierno nacional aseguró tener el brazo fuerte en el Congreso para mantener los vetos que Milei aplicará sobre el proyecto de aumento a los jubilados, a la discapacidad y los impulsados por gobernadores.

«Eso lo veremos en el Congreso, creo que obtendremos los votos para sostener los vetos, hay varios legisladores que van a acompañar. No puedo asegurar nada, esto tiene la relatividad de las negociaciones que puedan existir de acá al momento en que se trate», aseguró Francos.

«Si es que se tratan, porque para eso deben conseguir quórum en Diputados. Y si lo consiguen, puede ser que existan los votos suficientes para sostener los vetos y les salga la jugada al revés», chicaneo el jefe de Gabinete.

Francos sostuvo que hacen una fuerte defensa de los vetos porque les preocupa «el equilibrio fiscal que tenga la Nación, que es lo que impacta en las variables macroeconómicas».

Finalmente, aseguró que lo van a proteger, y volvió a reclamarles a los gobernadores que «hagan su parte» con una fuerte reducción del gasto público de las jurisdicciones.

El frente de los gobernadores



Según se pudo reconstruir, es posible que más mandatarios provinciales se sumen antes del 17 de agosto y después de las elecciones

«Los gobernadores vamos a conformar un frente que represente un grito federal en Argentina», afirmó Ignacio Torres tras el encuentro celebrado en la Casa de Chubut, en pleno centro porteño.

La formación del Frente Federal no terminó, si bien ayer se dio el primer paso, fuentes distintas confirmaron a El Cronista que hasta el 17 de agosto habrá tiempo para que se sume otro mandatario provincial que quiera participar de la alianza electoral.

Según indicaron voces cordobesas a El Cronista, hay posibilidad de que se sumen otros mandatarios hasta ese momento y que lo ven factible. Es el 17 de agosto es cuando se definirán las candidaturas, si bien aseguran que todavía «no hay nombres», es poco el tiempo para dirimir los diputados y senadores que encabezarían las listas a nivel nacional.

En este sentido, si bien puede que se unan otras provincias, va a depender de la relación con el gobierno nacional y la situación particular de cada provincia.

«Puede que haya algunos que se sumen después de octubre», afirmó una fuente a este medio. Con ello, los gobernadores quieren decir que aunque no logren la inclusión de más mandatarios en su frente, una vez electos en el Congreso podría haber una integración de diputados y senadores a su bloque.

«Vamos a traducir este espacio político en el Congreso a partir de diciembre, dónde estarán los diputados del espacio más los que congenien con nosotros. Vamos a ser un bloque importante», remarcaron.