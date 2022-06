La Corriente Clasista y Combativa Formosa se suma a la Jornada Nacional contra las adicciones

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Johana Vásquez, trabajadora social que integra el equipo interdisciplinario de la Corriente Clasista y Combativa Formosa y el Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, habló de la jornada Nacional contra las adicciones denominada «No Somos Descartable, la Droga Mata» que se llevará adelante en todo el país mañana; también comentó cómo trabajan dentro de la organización para combatir este flagelo que afecta a muchos jóvenes y valoró la importancia del acompañamiento para que puedan salir adelante y reinsertarse a la sociedad.

«Lo que se va a abordar durante la Jornada Nacional es el pedido de la Ley de Emergencia de las Adicciones. Nosotros dentro de la CCC tenemos a la Juventud Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga donde trabajamos en torno a la cuestión», comenzó diciendo.

En este sentido contó que en Formosa se cuenta con un equipo interdisciplinario donde hay enfermeros universitarios, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogo y acompañantes terapéuticos, quienes trabajan con los jóvenes sobre todo en lo que hace a la salud mental y psicológica, también a través de los cursos de capacitaciones y oficios que se realizan para integrarlos al mercado laboral.

Expuso Vázquez que el gran «problema» que nota es la «estigmatización» y «demonización» de los chicos que tienen problemas de adicciones, por lo que opinó que «tenemos que trabajar entre todos y ayudar para que puedan salir del consumo y reinsertase a la sociedad».

Seguidamente reconoció que «en nuestra organización teníamos jóvenes que vinieron con esa problemática, y de apoco se fueron recuperando y reinsertando socialmente, de hecho, hay muchos chicos en diferentes barrios que sufrían este flagelo y actualmente están trabajando, lo cual los motiva a salir adelante».

«Desde nuestra experiencia puedo decir que es muy difícil dejar el consumo cuando el joven no está ocupado o no tiene un lugar que lo contenga. Nosotros en primer lugar les abrimos las puertas, no nos burlamos ni estigmatizamos, tratamos de ayudar y actuamos llevamos seguimiento y acompañamiento», señaló en cuanto a cómo encaran ante un joven con problemas de adicciones.

«Somos una gran familia donde le damos las herramientas y el acompañamiento, pienso que tenemos que darles participación real y protagonismo para que puedan salir adelante», dijo convencida.

Es importante resaltar que la CCC aparte de los merenderos y comedores también dicta cursos de sublimación, peluquería, manicura y pedicura, realizan huertas comunitarias, incluso hay chicos que tienen su emprendimiento donde venden artículos de panificado; y para quienes estén interesados en la danza está el ballet folclórico juvenil de la CCC.

Un rol social fundamental

Al ser consultada por el rol que cumplen las organizaciones en la sociedad, respondió que es «fundamental» porque «estamos donde el Estado está ausente» por eso «invitamos a todos aquellos que estigmatizan a las organizaciones sociales a que vengan a participar con nosotros, para que vean lo que hacemos. Nos dicen choriplaneros, vagos, cortacalles, pero estamos trabajando».

«Ante las constantes críticas, desde la organización respondemos con más trabajo porque estamos convencidos de lo que hacemos, tenemos sentido de pertenencia y sobre todo sabemos que nuestro aporte llega a quienes más necesitan y eso nos anima día a día», finalizó diciendo Vázquez.

