La Corte decidió reabrir un juicio oral contra el dirigente K Martín Sabbatella

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este miércoles la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló la absolución de un ex funcionario porque la fiscalía nunca había pedido que cesara la acusación en su contra. Se trata de Martín Sabbatella, ex directivo K de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA). De esta forma, el dirigente K seguirá siendo juzgado por el delito de defraudación al Estado en una causa en donde se investigaban irregularidades en el organismo que regula internet y las señales de radio, tevé y telefonía en 2012 y 2015.

Está acusado de un fraude de 10 millones de pesos destinados a subsidios de medios comunitarios y que fueron destinados a financiar actividades políticas del kirchnerismo.

Sabbatella, exintendente de Morón ya tiene una condena firme a seis meses de prisión por abuso de autoridad en la tramitación de la Ley de Medios en perjuicio de Clarín. La defensa de Sabbatella está a cargo de los abogados K Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.

Entre la prueba aportada en 2016 por la gestión de Miguel de Godoy al frente del Enacom, ampliada por su sucesora y actual diputada del PRO Silvana Giúdici, se encontraban facturas supuestamente apócrifas y fotocopiadas a favor de medios comunitarios adictos al kirchnerismo.

Al inicio del juicio oral, la defensa solicitó el cierre porque no hubo perjuicio fiscal. La querella de Enacom (ex AFSCA) avaló el planteo. El fiscal Miguel Ángel Osorio, en cambio, dijo que era “probable” la ajenidad del acusado en el cargo, pero pidió más detalles. Con eso, el Tribunal Oral Federal 1 dictó su absolución por la falta de acusación.

Sin embargo, la fiscalía apeló diciendo que el Ministerio Público nunca había reclamado su absolución y que la interpretación del TOF había sido errónea.

El caso llegó a la Cámara Federal de Casación que, en octubre del 2023, decidió anular aquella absolución. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Daniel Antonio Petrone analizaron la cuestión y por mayoría, con el voto de Hornos y Petrone, resolvieron hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General, anular la resolución recurrida por la cual se había absuelto a Martín Sabbatella, y apartar al Tribunal Oral Federal nro. 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Entendieron que había que reanudar el curso de la causa.

Eso fue apelado por la defensa de Sabbatella. La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario porque no se dirige a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

En 2020, el juez federal Ariel Lijo? condenó a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos al funcionario Martín Sabbatella, por «abuso de autoridad» en su gestión al frente de AFSCA durante el gobierno de Cristina Kirchner, por irregularidades y presiones al Grupo Clarín para readecuarlo en forma forzosa a la ley de medios audiovisuales en 2014.