“La Corte dirá que la reelección de Insfrán viola los derechos humanos”

El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal visitó el piso de Expres en Radio el fin de semana y habló de diferentes temas, entre ellos sobre la novedades en torno que se declare inconstitucional la reelección de Insfrán en Formosa y aseveró que espera a que el año próximo se tendrá una sentencia y se declarara que la reelección indefinida de Insfrán viola los derechos humanos de los ciudadanos.

Carbajal a modo de recordatorio comenzó diciendo “tenemos que recordar que el año pasado cuando estábamos en plena campaña electoral salieron los famosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad de las reelecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, cuando se da esta situación, esto nosotros ya lo habíamos planteado a fines de la década de los 90 y la Corte no nos podemos meter y no fijó postura, pero esta pelea ya la habíamos dado”.

“Cuando la Corte dice que ahora si se van a meter porque viola la Constitución Nacional, tomamos la decisión de correr las correspondientes órdenes judiciales. Tenemos que decir que son tres acciones planteadas y que las mismas tienen el mismo objetivo, una está planteada por el partido Confederación Frente Amplio Formoseño, otra acción está planteada por Fransisco Paoltroni como candidato a gobernador en ese momento y otra planteada por mi con el patrocinio letrado del doctor Carlos Lee”, añadió al respecto.

“Puede haber algunas diferencias entre los pedidos, pero la base es que la reelección indefinida viola el principio republicano y por lo tanto es inconstitucional, esto lo hemos planteado durante la campaña electoral. Nosotros también habíamos pedido que se suspendan las elecciones hasta que la Corte se expida como lo hicieron en San Juan y Tucumán, pero no pasó y en consecuencia las medidas cautelares quedaron atrás. Lo que el máximo órgano de la justicia hizo fue avanzar en la cuestión de fondo, en la constitucional y lo hizo en dos tramos”, se explayó.

Y continuó “hace unos meses atrás corrió traslado de la acción de la que había presentado la Confederación Frente Amplio Formoseño presentado por Agostina Villaggi y Juan Montoya, ellos habían cometido un error, no notificaron la demanda, en paralelo a esto ya en el mes de septiembre la Corte decidió también darle trámite a la acción judicial que plantee yo y Francisco Paoltroni y simultáneamente ordenó correr traslado de las dos acciones”.

“Nosotros estamos trabajando con un equipo muy sólido al respecto y en consecuencia el mismo día se presentó el oficio ante la Corte Suprema, ya se remitió el mismo al Juzgado Federal y en consecuencia falta que de acá se libren los oficios y se le notifique a la Fiscalía de Estado y al Gobernador de la provincia”, indicó el exjuez.

Asimismo acotó “puedo confirmar que aún no han recibido los trámites, pero que la Fiscal de Estado se quede tranquila que le va a llegar. Tenemos que decir que esto será nuevo para ellos porque van a litigar en una corte en la que no son amigos , algo a lo que ellos no están acostumbrados”.

Consultado acerca de cómo continúan los trámites indicó “el plazo que tienen para responder son 60 días hábiles, en términos prácticos son más o menos unos 3 meses de actividad judicial por lo que yo estimo que el plazo para la fiscalía va a ser para fines del mes de febrero, de ahí hay que esperar porque los plazos de la Corte son impredecibles”.

Indicó que “yo sigo confiando en que el transcurso del año próximo vamos a tener una sentencia que va a declarar que la reelección indefinida de Gildo Insfrán viola los derechos humanos de los ciudadanos, este es el argumento central”.

“Estas cuestiones son desviaciones de la República y el estado de derecho, sin dudas que este y el sistema republicano está puesto en tensión por actitudes como la de Gildo Insfrán y la del presidente Javier Milei que lejos están de llevar adelante la democracia y hay que entender que comparten abogado porque terminan coincidiendo en la falta de conceptualización que tiene el estado de derecho”, relató.

Milei y Cristina Fernandez

de Kirchner son iguales

“No creo que sean exactamente iguales, pero hay puntos de coincidencia entre ambos y tiene que ver con que comparten el desinterés que expresan ambos movimientos políticos respecto a la calidad institucional”.

“Hay que decir que el pueblo le hizo y le va a hacer entender varias cosas a Milei, como por ejemplo lo que pasó con el tema de la educación, pero ahí la democracia funciona, (Javier) Milei y Cristina (Fernández de Kirchner) se quejan de la prensa independiente y el actual presidente lo hace de manera muy agresiva y veo que cada vez se parecen más”, señaló.

“Estamos viendo que el Presidente está bajando los niveles de inflación, pero lo está haciendo bajo llevar por delante los salarios y elevando los niveles de pobreza e indigencia nunca antes visto y la sociedad se va a dar cuenta que esa no es la salida”, aseguró.

“Nunca probamos hacer que las instituciones funcionen bien, nueva, por ejemplo hemos probado que el poder judicial sea independiente y este gobierno los mensajes que da son contradictorios porque si bien da algunos pasos en el sentido correcto después va Lijo a la Corte Suprema de la Nación que es la negación de un poder judicial independiente”.

“La Cámara de Diputados tampoco funciona bien porque hace meses que no tenemos una sesión ordinaria, siempre es para hacer ley algún proyecto del Gobierno de Milei, esas son las cosas que tenemos que cambiar”, cerró diciendo.