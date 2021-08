La Corte Interamericana resolvió que la reelección indefinida es “contraria a la democracia”

Compartir

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que la reelección indefinida no es derecho humano protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y que, además, es contraria a la democracia.

“La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el Corpus Iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, dice la resolución de la Corte, según publicaron El Deber y Página Siete.

La consulta fue activada por el Gobierno de Colombia, el cual en 2019 solicitó a la Corte que defina si la reelección indefinida está protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Según el dictamen, la “prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana”.

“La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre”, agrega.

El argumento de que la Convención Americana convalida la reelección indefinida como derecho humano fue usado en Bolivia para sustentar la repostulación de Evo Morales en 2019.

La solicitud de Colombia se realizó después de que el presidente Iván Duque, con anterioridad, ya expresó su intención de elevar esta consulta, porque considera que esa interpretación de que la reelección indefinida es un derecho lleva a las “dictocracias”.

El Gobierno de Bolivia ya anticipó que la decisión de la Corte no es retroactiva y que se la tomará en cuenta para lo posterior.

La Corte deliberó la decisión en su periodo de sesiones que terminó el 25 de junio. Se esperaba que se notifique a los estados para divulgarla, pero la misma ya fue filtrada.

El punto cuarto

Este es el punto cuarto del fallo de la Corte internacional, sobre la temática.

