La Corte Suprema de Justicia les tomará juramento el próximo miércoles a los diputados nacionales elegidos como consejeros de la Magistratura, tras la decisión que anuló la resolución de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, de retirar los nombres de los legisladores. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y sus colegas les tomarán juramento a las 11 en el Salón Bermejo del Palacio de los Tribunales a los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el kirchnerismo; Álvaro González por el Pro. y Roxana Reyes, por el radicalismo.

En un principio se había contemplado realizar la jura de los consejeros el lunes, pero el diputado Tailhade pidió posponerlo unos días por razones de salud, dijeron en los tribunales.

La jura de los consejeros diputados permitirá avanzar con la integración del nuevo Consejo de la Magistratura. Falta aún destrabar el conflicto con los consejeros senadores, asunto que podría abordar la Corte la semana próxima.

La Corte Suprema de Justicia ordenó que se cumpla la acordada que dispuso tomar juramento a los consejeros de la magistratura en representación de la Cámara de Diputados al entender que no es válida la decisión de Cecilia Moreau de retirar la postulación de los nombres de los legisladores.Los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz entendieron que la decisión de Moreau de retirar los nombres no fue legal, porque fue tomada por la presidencia, sin intervención de los bloques.

Resuelta la controversia sobre la representación de la Cámara de Diputados en el Consejo, el máximo tribunal deber resolver la situación de los consejeros senadores para completar la integración del cuerpo, que sigue paralizado por la presentación de Luis Juez (Juntos por el Cambio) y su disputa con el camporista Martín Doñate.

La Corte ya había dispuesto que le tomen juramento a los consejeros diputados Siley, Tailhade, González y Reyes en representación de los diputados. Pero el 30 de noviembre, Moreau dejó sin efecto la designación de esos consejeros, después de una reunión que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Esta decisión desató un fuerte conflicto en la Cámara baja entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, al punto de que la oposición rechazó la reelección de Moreau por otro período al frente de la Cámara. La decisión de Moreu obedeció a que un juez cercano a la Cámpora, Martín Cormick, había entendido que no podía ser designada Reyes como consejera. Los otros diputados elegidos protestaron por la medida de Moreau. Los jueces de la Corte dijeron que, ante todo, tienen el deber de evitar que el Consejo de la Magistratura se paralice y deben proponer a que se integre y funcione “en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”. Asimismo, sostuvieron que los consejeros de los diferentes estamentos tienen el deber constitucional y legal de designar a sus representantes, “y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento” del Consejo.

Además, explicaron que la ley del Consejo de la Magistratura prevé que la presidenta de la Cámara de Diputados solo puede actuar a propuesta de los bloques y en este caso, el retiro de los nombres fue su decisión no de los bloques. “Los presidentes de ambas cámaras únicamente pueden modificar o revocar tales designaciones siguiendo el mismo procedimiento previo”, dijeron los jueces.

Los magistrados advirtieron que en este caso se cumplieron todos los trámites para la propuesta de los consejeros diputados, pero esa diligencia “no puede verse alterada por la posterior resolución” de Moreau y que “se trata de una decisión tomada por la Presidencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación sin la propuesta de los respectivos bloques”.

Todo indica que la semana próxima se resolvería el asunto de los senadores, el cual está trabado luego de que el kirchnerismo enviara el nombre del senador Doñate. El legislador oficialista ya había sido objetado por la Corte en un anterior fallo, en el advirtió que su designación no correspondía porque el oficialismo se valió de un “ardid” al desdoblar la bancada del Frente de Todos en el Senado para asegurarse tres de los cuatro consejeros, dos por la mayoría y el tercero por la segunda minoría del cuerpo.

El senador Juez (Pro) entiende que ese lugar le corresponde y planteó un per saltum, que la Corte finalmente resolvería la próxima semana en un intento de destrabar la conformación del Consejo de la Magistratura.

La Corte solo pudo tomar juramento a los nuevos consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit -responderían al exconsejero Diego Molea-; los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial). También juró nuevamente Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo y hermano del ministro Eduardo de Pedro.

