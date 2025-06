La Corte rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra Lorenzetti en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia rechazó “sin más trámite” la recusación que presentó la expresidenta Cristina Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad.

Con esta decisión se acortan los tiempos para que el máximo tribunal defina si confirma la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. De ser ratificada esa sentencia, Cristina Kirchner deberá empezar a cumplir su pena de prisión.

La decisión de hoy de la Corte lleva las firmas de los tres jueces del alto tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Lorenzetti.

Con este fallo, que despeja el incidente de recusación, ahora solo resta que la Corte se reúna para analizar la causa contra Cristina Kirchner.

Habría concordancia entre los jueces para rechazar todos los recursos y confirmar la condena de Cristina Kirchner antes de que venza el plazo para la oficialización de su candidatura a legisladora bonaerense, lo que ocurre el 19 de julio próximo. Si la Corte confirma su condena antes de esa fecha, Cristina Kirchner no podrá ser candidata.

El máximo tribunal tiene en sus manos la revisión de la condena a seis de prisión contra la exfuncionaria por administración fraudulenta y el pedido de la Procuración General para que también se le aplique la figura de asociación ilícita, elevando su condena a 12 años, como pidieron en el juicio los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Cristina Kirchner había recusado a Lorenzetti. Su abogado Alberto Beraldi anunció la recusación en una conferencia de prensa inusual, realizada en la sede del Partido Justicialista, como dando a entender que la que estaba en juicio era la titular del partido opositor y que se la estaba juzgando por su rol político y no por el delito de fraude por el que fue condenada.

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti en su fallo de este miércoles repasaron los términos de la presentación de la defensa de Cristina Kirchner y subrayaron que “el instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos, para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural”.

También dijeron que “esa pauta interpretativa resulta particularmente aplicable a los casos en los que la recusación se dirige contra los jueces de esta Corte Suprema, pues de lo contrario podrían ser fácilmente apartados del conocimiento de las causas que deben fallar por expreso mandato constitucional como última instancia judicial de la Nación, lo que resulta, naturalmente, inadmisible”.

“De acuerdo con la tradicional doctrina de esta Corte, que se ha mantenido inalterada a lo largo de toda su historia, cuando las recusaciones planteadas por las partes son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano”, señaló el fallo. Esto es así, razonaron los magistrados, porque si no basta con que alguien recuse a un juez de la Corte para cambiar la integración del tribunal. Los jueces dijeron que la recusación debe ser rechazada de plano porque “se funda en circunstancias que no fueron denunciadas de manera oportuna y que carecen de la fundamentación mínima exigida por las normas legales aplicables y por la jurisprudencia constante de este Tribunal”.

Pero, además, la Corte destacó que “la recusación de los jueces de esta Corte Suprema debe ser articulada en el escrito de interposición del recurso extraordinario o en su contestación” y, de haber una causal sobreviviente, debe plantearse “dentro de las 48 horas de producida o dentro de los cinco cinco días de haber llegado a su conocimiento”. Con lo que en este caso es extemporánea.

Cristina Kirchner baso su recusación en declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo pasado y en notas posteriores. La Corte dijo que “ninguno de los hechos invocados como fundamento de la pretendida causal de recusación, con la única excepción de las declaraciones de fecha 1° de mayo de 2025 y las dos notas posteriores referidas, fue invocado en tiempo oportuno y, por ello, corresponde su desestimación in limine”.

En ese sentido, ahondó el tribunal, “dos de las notas denunciadas como fundamento de la causal anteceden, incluso, a la fecha de interposición del recurso extraordinario (13 de febrero de 2025) y eran conocidas públicamente entonces, por lo que ellas debieron haber sido invocadas, en todo caso, al momento de articular el remedio federal”.

“Dos de los hechos invocados posteriores a esa fecha —las declaraciones de la senadora [Anabel] Fernández Sagasti de fecha 3 de abril de 2025 y una nota del día anterior— fueron denunciados recién mediante el escrito de recusación, de fecha 5 de mayo de 2025, habiendo excedido largamente el plazo legal desde que ellos se produjeron”, señalaron.

Por último, la Corte analizó si las declaraciones de Lorenzetti del 1 de mayo son causal de recusación. Y concluyeron que “no revisten la entidad mínima necesaria para dar trámite a la recusación intentada”.

Indicaron que la defensa de la expresidenta no había citado “causal alguna de las previstas en los citados ordenamientos procesales, sino que se limita a invocar en forma genérica que el juez Lorenzetti carecería de imparcialidad. Tal defecto basta para sustentar el rechazo, sin más trámite, de la recusación”.

“Por lo demás, en el caso la recusación no se funda en circunstancias objetivamente comprobables”, pues Cristina Kirchner invoca unas declaraciones de la senadora Anabel Fernández Sagasti −que suele expresar la opinión de la expresidenta en el Senado− para vincularlas con las declaraciones de Lorenzetti, al alegar que el juez estaba presionando a la expresidenta

“Más allá del carácter obviamente extemporáneo de la alegación basada en aquel discurso pronunciado más de un mes antes de interpuesta la recusación, la recurrente no ofrece prueba alguna para respaldar la acusación formulada en dicha sesión”, dice el fallo.

Y menciona que no se cita algún extracto concreto de la entrevista a Lorenzetti que justifique la conclusión según la cual ambos hechos estarían vinculados y que el juez carecería de imparcialidad para juzgar este caso.

“A todo evento, vale reiterar, si las acusaciones formuladas en el discurso de la senadora citada tenían la entidad que la asigna la recusante, debió haberlas invocado en tiempo oportuno”, subrayó el máximo tribunal.