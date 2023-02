La Corte rechazó tomarle juramento al camporista Martín Doñate como consejero de la Magistratura

La vicepresidenta Cristina Kirchner había designado al senador por Río Negro; para el tribunal, no es válido partir el bloque del Frente de Todos para designar consejeros por la mayoría y la minoría

La Corte Suprema de Justicia le provocó ayer un nuevo revés a Cristina Kirchner. Dispuso tomarle juramento a tres senadores como consejeros de la Magistratura, pero rechazó al camporista Martín Doñate, ya que está cuestionada judicialmente su inclusión como representante del Senado, pues el tribunal ya declaró invalido que se haya partido el bloque del Frente de Todos para que el oficialismo nombre representantes por la mayoría y la minoría.

Fue Cristina Kirchner quien envió el nombre de Doñate para integrar el Consejo hasta 2022 y luego, a instancias de la vicepresidenta, el Senado -con el voto mayoritario del bloque kirchnerista- ratificó su nombre para el período que termina en 2026. Sin embargo la Corte declaró inválida la primera de esas designaciones porque dijo que fue producto de un “ardid” desprovisto de “buena fe”.

La Corte dispuso ayer -en la acordada 2 de 2023- no tomar juramento a Doñate. En la resolución, el máximo tribunal señaló que los consejeros a los que tomarán juramento son María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente de Todos que es el bloque mayoritario en la Cámara alta, y el senador radical Eduardo Alejandro Vischi, por la primera minoría.

En el caso de Doñate, Cristina Kirchner lo había propuesto por la segunda minoría, luego de partir en dos el bloque del Frente de Todos, de 35 miembros: creó las bancadas del Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, por el que postuló al camporista Recalde (CABA) y la kirchnerista Pilatti Vergara (Chaco); y Unidad Ciudadana, de 14 integrantes, por el que postuló al camporista Doñate (Río Negro). En la práctica, ambos bloques nunca funcionaron de manera independiente.

La Corte recordó en su acordada que el 8 de noviembre declaró “inoponible la partición del Bloque Frente de Todos a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura”, porque dijo que con esa maniobra se pretendió que uno de los bloques (Unidad Ciudadana) desplazara al bloque de Pro (de 9 miembros) como la segunda minoría, “violando de ese modo la pluralidad representativa” en el Consejo de la Magistratura.

La Corte dijo que se trataba de una trampa que no tenía “fines genuinos”, sino solo “ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”. De ese modo, advirtió, el Frente de Todos tendría tres de los cuatro consejeros en representación de la Cámara alta.

La ley del Consejo de la Magistratura le asigna al bloque con mayor representatividad solo dos consejeros y no tres. Dijo la Corte que no se puede mediante una decisión administrativa ordenar que el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, le tome juramento al senador Doñate, pues “ello implicaría convalidar los efectos de una maniobra que fue declarada inoponible en una sentencia” del propio tribunal.

Aún resta resolver quién va ser el consejero por parte de Pro, ya que Luis Juez y el senador Humberto Schiavoni reclaman ese lugar como titular y suplente, respectivamente. La Justicia por ahora les viene denegando esa solicitud, pero el caso está a estudio de la propia Corte y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El Consejo de la Magistratura renovó sus autoridades a fin del año pasado. Fueron elegidos y juraron cuatro representantes de los jueces, cuatro de los abogados, dos de los académicos y cuatro de los diputados. Pero faltan asumir los consejeros senadores. Por eso es que el Consejo de la Magistratura no conformó aún las comisiones de trabajo ni las autoridades de esas comisiones.

Esta inacción determinó que no se pudiera avanzar en la discusión de las sanciones disciplinarias a jueces, ni que se produjeran avances en la votación de las ternas para cubrir las vacantes de jueces nacionales y federales que en todo el país llegan a más del 30 por ciento.

Los consejeros que ya juraron son los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por Pro, y Roxana Reyes, por la UCR; los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit -que responderían al exconsejero Diego Molea-; los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (de Compromiso Judicial). También juró nuevamente como representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro del Interior, el camporista Eduardo de Pedro.

La jura de los senadores estaba paralizada desde noviembre del año pasado cuando la Corte objetó en durísimos términos que Cristina Kirchner dividiera en dos al bloque del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro consejeros por la Cámara alta.

Pese a ese fallo, el kirchnerismo sostuvo esa división de su bloque y volvió a elegir al camporista Doñate como representante de la segunda minoría del Senado, un lugar que reclama el cordobés Juez (Pro).

Ahora, con la jura de los senadores, el Consejo de la magistratura contará con 19 miembros hasta que se resuelva la situación del cuarto consejero senador. Con esos integrantes, el Consejo podría reunir quorum y funcionar.

