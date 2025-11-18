La Corte Suprema deberá definir si Insfrán puede competir en 2027

La discusión sobre la habilitación del gobernador Gildo Insfrán, a competir por un nuevo mandato en 2027 sumó un nuevo capítulo. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en instancia originaria para resolver la constitucionalidad de la cláusula transitoria que permite al mandatario presentarse nuevamente, pese a acumular ocho mandatos consecutivos desde 1995.

El caso, impulsado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, tiene como apoderados a la diputada provincial Agostina Villaggi y al abogado Rodolfo Manuel Basques, quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad contra la cláusula transitoria cuarta de la Constitución provincial, que también habilitaría al vicegobernador Eber Solís a buscar un tercer período.

Un dictamen que sorprendió: qué dijo el Procurador Casal

La Corte había solicitado a Casal que dictaminara si el caso debía tramitarse ante tribunales provinciales o si debía ser abordado directamente por el máximo tribunal. Según explicó la diputada Villaggi, el Procurador no solo se pronunció sobre la competencia, sino que realizó un desarrollo exhaustivo sobre los antecedentes constitucionales de Formosa y los argumentos jurídicos involucrados.

“La Corte le pide al Procurador que diga qué opina sobre la competencia, es decir, si debe intervenir en instancia originaria. Casal desarrolla muy bien todos los hechos y dice que, como este expediente es muy similar al primer planteo sobre la reelección indefinida, corresponde que la Corte intervenga directamente”, explicó Villaggi.

El dictamen señala que el caso es análogamente complejo al planteo resuelto por la Corte en 2024, cuando el tribunal declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa por violar principios republicanos como la alternancia en el poder.

Villaggi destacó que Casal fue aún más allá y que “me sorprendió para bien su dictamen. No solo afirma la competencia de la Corte, sino que hace un análisis muy puntilloso de todos los antecedentes y concluye que esta cláusula también lesiona los principios republicanos que ya fueron cuestionados en el fallo anterior”.

Los pasos que vienen: tiempos judiciales y posibles plazos

Tras el dictamen, el expediente regresará a la Corte Suprema, que ahora debe decidir si corre traslado a la provincia de Formosa. Ese trámite requiere notificaciones oficiales mediante exhortos, un proceso que puede extenderse en el tiempo.

En este contexto, Villaggi precisó el posible cronograma diciendo que “después de ser notificada, la provincia tiene 60 días hábiles para contestar. Si todo queda pendiente hasta febrero de 2026, podemos tener la esperanza de que antes de junio de 2027 la Corte dicte una resolución que ordene cómo debe llevarse adelante el proceso electoral en Formosa”.

Esto implica que la definición puede llegar antes del cierre de listas para las elecciones provinciales de 2027, un dato central para el escenario político formoseño.

La polémica sobre la cláusula transitoria: la mirada de Villaggi y la respuesta a Rodolfo Barra

El exministro de Justicia Rodolfo Barra declaró recientemente que la cláusula transitoria cuestionada sería constitucional, apoyándose en los criterios de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Sin embargo, Villaggi cuestionó esa interpretación y señaló que pasa por alto un punto crucial: el contexto de los ocho mandatos de Insfrán.

“Barra hace un análisis basado en el artículo en sí, pero obvia que Insfrán lleva ocho mandatos consecutivos. Esa historia no se puede borrar. Una cláusula transitoria no puede anular ocho períodos en el cargo”, asintió.

La diputada comparó la situación con lo ocurrido en Santa Fe, donde una cláusula similar no genera conflicto porque el gobernador inició su primer mandato, sin antecedentes de continuidad perpetua: “Si el gobernador actual tuviera solo un mandato, la cláusula no sería inconstitucional. Pero en Formosa habilita a quien ya acumula ocho períodos, y eso cambia todo el análisis”.

Antecedentes: el fallo que prohibió la reelección indefinida

En su fallo de 2024, la Corte Suprema ya había establecido que la reelección indefinida viola el sistema republicano y la alternancia en el poder. Ese precedente es clave para comprender por qué Casal concluyó que este nuevo planteo debe ser tratado nuevamente por el máximo tribunal.

De hecho, el Procurador sostuvo que el caso actual “guarda una estrecha vinculación” con aquel antecedente, reforzando la necesidad de que sea la Corte la que determine la constitucionalidad o no de la nueva cláusula.

¿Qué está en juego?

Si la Corte avalara la cláusula transitoria, Gildo Insfrán quedaría habilitado para buscar su noveno mandato consecutivo en 2027. Si la declara inconstitucional, el gobernador quedaría impedido de competir, lo que modificaría de manera drástica el panorama político provincial tras más de 30 años de continuidad.

El dictamen de Casal no resuelve el fondo del asunto, pero sí marca un punto decisivo: el caso deberá ser analizado por la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre la validez de la cláusula que reabrió la puerta electoral para el histórico mandatario formoseño.