La Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla

La Corte Suprema de la Nación decidió tomarle juramente a Manuel García-Mansilla como nuevo integrante del tribunal y definirá el próximo jueves qué hace con Ariel Lijo. Ambos fueron designados por decreto, en comisión y durante un año, por el presidente Javier Milei.

«En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José Garcia Mansilla», se informó oficialmente este jueves.

La jura del abogado se realizó en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales en presencia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, presidente, vicepresidente y ministro de la Corte Suprema, respectivamente.

Como contó Clarín, la situación del juez federal Ariel Lijo, se resolverá en el próximo Acuerdo del día 6 de marzo, donde se le dará tratamiento al pedido de licencia extraordinaria solicitada este miércoles y que fue concedida por la Cámara Federal porteña.

El máximo tribunal debe pronunciarse al respecto para poder allanar el camino del magistrado frente a la jura. En caso de no concederal, están quienes indican que Lijo debe renunciar a su cargo como juez federal para asumir en la Corte Suprema.

¿Por qué el Máximo Tribunal decidió tomarle juramento a García-Mansilla y no a Lijo? Porque hay un trámite por un pedido de licencia extraordinaria que fue remitido por parte de Comodoro Py al máximo tribunal.

Pero además, no hay un criterio unificado respecto a si corresponde otorgar el beneficio de la licencia sin goce de sueldo al juez federal, sino que debería presentar la renuncia a su cargo como juez federal, al entender que no puede retener su despacho y a su vez, desempeñarse como integrante de la Corte.

En su nota de pedido de licencia, Ariel Lijo manifestó que el cargo concedido no cuenta con estabilidad y que la normativa lo ampara en una circunstancia así, para no perder el juzgado del que es titular hace más de veinte años.

Como no hay jurisprudencia al respecto pero sí ejemplos que resaltan algunos miembros de la Corte, el caso está bajo estudio y se fijará criterio la semana próxima.

Desde el entorno del magistrado de Comodoro Py, reiteraron a Comodoro Py que la renuncia «no es una opción ni alternativa a considerar».

La Corte le tomó este mediodía juramento como ministro al Manuel José Garcia Mansilla nombrado por decreto por Milei.

Es un debate abierto: Ricardo Lorenzetti, que propuso el nombre de Lijo al Gobierno, cree que debe sumarse ya. El extitular de la Corte, aliado ahora al oficialismo, busca romper la mayoría que dominó el cuerpo en los últimos años: hasta diciembre, a Rosatti y Rosenkrantz se sumaba Juan Carlos Maqueda, quien debió dejar el cargo por cumplir 75 años.

Circunstancias diferentes

La situación de los dos candidatos que en abril del año pasado oficializó el Poder Ejecutivo, es disímil.

Los dos candidatos del Poder Ejecutivo Nacional, fueron designados a través del Decreto 437/2025 para ocupar los cargos -en el caso de García Mansilla- el de Carlos Maqueda y Ariel Lijo el que correspondía a Elena Highton de Nolasco.

Hace dos semanas el juez federal, consiguió dictamen de la Comisión de Acuerdo en el Senado, el mismo llevaba la firma de kirchneristas, radicales, peronistas y libertarios.

Pese a ello, los senadores se negaron a votar su pliego en el marco de las sesiones extraordinarias, en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. Incluso, el Gobierno buscó sesionar el viernes pasado sin obtener el acompañamiento necesario.

En el caso del jurista, no se logró aún un dictamen de la Comisión de Acuerdos en la Cámara Alta, pero un dato que no se menor en su análisis: la vacante que cubre se produjo durante el receso del Congreso, como versa el Artículo 99 de la Constitución. Eso habilita al Poder Ejecutivo a cubrir el cargo a través de un Decreto como ocurrió esta semana.

Caso distinto es el de Ariel Lijo quien, pese a tener acuerdo de comisión, su pliego no entró al recinto pero además, la vacante que el Gobierno pretende que ocurra se produjo hace más de tres años.

Con fuertes críticas al Senado a quien acusó de dilatar la situación y la votación de sus candidatos, el presidente Milei decidió nombrarlos en comisión durante un año, a través de un decreto. La medida, fue cuestionada por sectores políticos, empresarios y de juristas, que aseguran que al estar los pliegos enviados, deberían seguir el trámite parlamentario normal.

La carta de Lijo

“Tengo el honor de dirigirme a V.E. en mi carácter de Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 e interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12. a fin de poner en su conocimiento y por su intermedio de los demás miembros de ese Tribunal. que he sido designado mediante decreto 137/2025 como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional”, inicia la nota a la que accedió Clarín.

La nota de dos carillas que ingresó ayer miércoles, a las 10:40 a la Cámara Federal porteña presidida por el juez Mariano Llorens, explica los motivos por los cuales el magistrado entiende que se le debe conceder una licencia de carácter extraordinario.

En un tramo de su nota ahondó más sobre este argumento y dijo que el artículo citado, establece que el personal amparado por estabilidad, “que fuera designado para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad y que por tal circunstancia quedare en situación de incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función que deje de ejercer por tal motivo, por el término que dure esa situación”.

Fue, justamente, amparándose en esa explicación que el juez Ariel Lijo dijo en su nota: “Dado que la designación carece de estabilidad en el cargo, le solicito que me conceda licencia sin goce de haberes por el tiempo que dure la designación en comisión”.

Pasadas las 15:40 de este miércoles, la nota y la decisión de la Cámara Federal porteña ingresó a la Corte Suprema de Justicia que comenzó a analizar la situación para determinar si allana -o no- el camino para la toma de juramento de Lijo y de García – Mansilla.