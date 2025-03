La Corte Suprema ratificó todos los fallos a favor de la autonomía universitaria de la UNaF

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Profesor Especialista Augusto Parmetler, anunció con satisfacción que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó recientemente los fallos de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, los cuales favorecen la autonomía universitaria de la institución.

Este histórico fallo, confirmado el miércoles 19 de marzo, se constituye en un hito en la defensa de los derechos de la universidad frente a acciones judiciales que cuestionaban su autonomía y decisiones internas.

La noticia fue dada a conocer durante la sesión del Honorable Consejo Superior (HCS), que se realizó en el Microcine del campus de la UNaF. En su intervención, el rector Parmetler destacó que este fallo ratifica un conjunto de resoluciones que favorecen a la universidad, las cuales datan de diversos juicios iniciados desde 2020. «Hoy podemos afirmar que la Corte Suprema ha ratificado lo que ya había resuelto la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, lo que es un gran triunfo para nuestra institución», señaló el rector.

Entre los casos mencionados, el rector citó una lista de juicios que la UNaF había ganado anteriormente, y que ahora han sido ratificados a nivel nacional por la Corte. Estos incluyen demandas presentadas por individuos como Ferreira Ciro, Giménez Víctor, Goicoechea, Guillen, Guzmán, Lezcano Zunilda, Miranda Federico, Ortiz Diego, Sánchez Vicente, y Villalba Ilda. En total, son 11 juicios que se han resuelto favorablemente para la universidad.

Juicios de tinte político y

la defensa de la autonomía

El rector aprovechó la ocasión para hacer un análisis más profundo sobre el contexto de estos litigios, aclarando que la mayoría de estos juicios tienen un claro carácter político. Sin embargo, enfatizó que las victorias judiciales no se basaron en ninguna influencia política, sino en el respeto absoluto a las normativas vigentes en el ámbito universitario y, sobre todo, a la autonomía que la universidad posee por derecho. «Ganar estos juicios no tiene que ver con un tema de acomodo político, sino con que hemos respetado en todo momento las normativas que rigen el funcionamiento de nuestra universidad», subrayó Parmetler.

Además, el rector destacó que, a pesar de las tensiones políticas que pueden existir, la UNaF ha demostrado una firmeza y compromiso con su autonomía, lo que le ha permitido prevalecer en el ámbito judicial. «Podemos decir libremente que hemos triunfado no solo en las elecciones, sino también en el respeto por las normativas que nos rigen y en la defensa de los intereses de todos los actores dentro de nuestra universidad», expresó con orgullo.

Jurisprudencia sentada y

el futuro de la universidad

Con la ratificación de este fallo, se sienta jurisprudencia en relación con posibles juicios futuros que puedan presentar otras personas o grupos. Esta victoria no solo tiene un impacto en los litigios actuales, sino que también fortalece el camino de la universidad frente a futuros intentos de vulnerar su autonomía.

«Estamos muy satisfechos por lo que hemos logrado, por lo que seguimos haciendo, y por todo lo que brindamos a nuestra comunidad universitaria. Este fallo es un claro respaldo al trabajo que venimos realizando desde la UNaF, un trabajo que sigue apostando al respeto por las normas, la justicia y la autonomía universitaria», afirmó el rector, quien concluyó su intervención resaltando que la universidad está preparada para seguir adelante, respetando sus principios y trabajando para el bien de toda la comunidad formoseña.

La confirmación del fallo de la Corte Suprema es, sin duda, una victoria significativa para la UNaF y su comunidad educativa, que continúa demostrando su compromiso con el desarrollo académico y la defensa de sus derechos constitucionales. En un contexto donde la autonomía universitaria sigue siendo un tema de debate y, en ocasiones, de conflictos, este triunfo judicial refuerza la posición de la UNaF como una institución educativa libre y comprometida con la formación de profesionales comprometidos con los valores democráticos y la justicia social.