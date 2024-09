La crisis en Aerolíneas acelera la política de cielos abiertos del Gobierno

Faltan poco más de dos semanas para el miércoles 16 de octubre. Para ese día están agendadas dos situaciones dentro de Aerolíneas Argentinas que en apariencia son opuestas y que a la vez tienen el mismo origen: una es la convocatoria a una asamblea de accionistas, realizada con el único propósito de tratar una moción para remover a uno de sus directores, el sindicalista Pablo Biró. La otra es la renuncia de su gerente de Operaciones, Gustavo García Lemos.Biró es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el más fuerte de los cinco gremios que negocian sus paritarias dentro de Aerolíneas. Hoy encarna al enemigo ideal del gobierno de Javier Milei, ya que reclama un incremento salarial de 70% para sueldos de bolsillo que arrancan en poco menos de tres millones de pesos, sin considerar bonificaciones extra, dentro de una empresa del Estado.

El presidente Javier Milei acaba de ponerse al frente de la pulseada con los gremios aeronáuticos: el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que firmará un decreto para vender las acciones de Aerolíneas en poder del Estado, luego de que el tratamiento para su venta en el Congreso resultara demorada en las comisiones. Después del último paro de 24 horas del 13-14 de septiembre, los gremios aeronáuticos suspendieron sus medidas de fuerza (hubo un amague paralelo de ATE-ANAC que no tuvo efecto práctico). No les hace falta: tal como está planteada hoy la situación, Aerolíneas podría quedar paralizada por tiempo indefinido a partir del 16 de octubre.

La renuncia que presentó el gerente García Lemos está fechada ese día, según confirmaron dentro de Aerolíneas. Sin un gerente de Operaciones, en la Argentina ninguna línea aérea puede mover sus aviones, según la normativa que establece la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En Aerolíneas, que está presidida por su ex gerente comercial Fabián Lombardo, todavía no le encontraron reemplazante a García Lemos.

“Se está buscando un reemplazo. De todas maneras, García Lemos se comprometió a continuar en su cargo hasta que encontremos reemplazante”, dijeron a Clarín desde la línea aérea estatal.¿Por qué presentó su renuncia el gerente de Operaciones? Todo apunta a que se trata de una medida de fuerza paralela del gremio APLA, al cual pertenece el piloto en actividad García Lemos.

Pero desde el gremio ya han planteado que esa renuncia no es por presión de ellos sino por un “lock out” de la propia Aerolíneas. Según ese argumento (forma parte de un comunicado conjunto de los gremios) no son ellos sino el propio Gobierno quien está vaciando a Aerolíneas de una gerencia sin la cual sus aviones no pueden despegar.

En ese marco que se le presenta adverso en lo institucional (la “casta”, como suelen plantear tanto Milei como sus voceros), hoy los principales aliados circunstanciales del Gobierno en esta disputa contra los gremios aeronáuticos son las líneas aéreas que compiten contra Aerolíneas.

En particular, en estos días hay movidas concretas de las las dos “low cost”, Flybondi y JetSmart, que ingresaron a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y que permanecieron durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Entre las dos empresas, ambas controladas por fondos de inversión estadounidenses, hoy tienen 35% del mercado de vuelos de cabotaje, contra 62% de Aerolíneas (estadísticas de agosto de la ANAC). Y apuntan a incrementar esa participación a cerca del 50% para una temporada alta cuyos pasajes ya están a la venta.

El 1º de agosto, cuando todavía no habían comenzado los paros aeronáuticos, JetSmart anunció que para la temporada alta incorporará dos aviones a su flota actual de ocho aeronaves.

Aquel anuncio ya contenía buena parte de las herramientas que hoy despliega el Gobierno para neutralizar la acción de los gremios: los dos aviones no tendrán la matrícula argentina de los otros ocho (LV) sino la de Chile (CC). Eso será gracias a un acuerdo de “doble vigilancia” entre la ANAC y su par chilena, tal como se había hecho por primera vez en 2019 durante el gobierno de Macri.

Cuando se hizo el anuncio de JetSmart, ya era evidente que no se trataba de un tema menor: viajó especialmente su CEO y cofundador, Estuardo Ortiz, y del anuncio participó el ministro Federico Sturzenegger, el ideólogo de la política de los “cielos abiertos”.

Los dos Airbus A-320 de matrícula chilena van a incrementar 25% la oferta de asientos de JetSmart para este verano. Y podrían ser más: Estuardo Ortiz dijo, esta misma semana, que la línea aérea que hoy tiene 40 aviones en toda la región quiere llegar a los 100 aviones antes de 2028. En ese marco, la filial de JetSmart de Argentina abre ahora a esta empresa -donde además American Airlines es accionista minoritaria- una flexibilización impensada pocos meses atrás y de esa forma la posiblidad de ingresar más aviones sin tener que matricularlos en el país.

Ahora, con el conflicto desatado con los gremios, el Gobierno está acelerando la flexibilización: está a punto de salir la reglamentación para aplicar en la Argentina la modalidad ACMI, que habilita a las empresas locales traer aviones y tripulaciones extranjeras para volar sus rutas domésticas.

¿Qué significa ACMI? La sigla viene del inglés (“aircraft, crew, maintenance and insurance”) y es una práctica habitual tanto en Europa como en lugares más próximos como Brasil (lo aplica Gol, por ejemplo). En Argentina perfectamente se la podría traducir como un avión alquilado “llave en mano”, con tripulación, mantenimiento y seguro incluido.

La que hará punta con esa modalidad es Flybondi, según confirmó a Clarín su CEO, Mauricio Sana. “Vamos a retomar nuestro plan de expansión de flota, que en 2023 tuvimos que dejar en suspenso a causa de las restricciones cambiarias. Hoy estamos con 15 aeronaves y por problemas que todavía persisten a causa de la restricción de divisas, sólo tenemos operativas 12 aeronaves. Con la modalidad ACMI ahora vamos a incorporar otras cinco aeronaves adicionales para la próxima temporada alta”, dijo.

Lo llamativo es que los aviones, con sus respectivas tripulaciones, se están negociando en distintos puntos del planeta: Lituania, España, Turquía, Chile y Brasil, según detalló Sana. “Es la modalidad que encontramos ahora para retomar el plan que tuvimos que suspender hace un año”, agregó.

En este momento Aerolíneas utiliza entre 50 y 55 aviones de su flota de 85 aeronaves para realizar unos 150 vuelos domésticos (ida y vuelta), mientras que Flybondi y JetSmart usan entre las dos otras 16 aeronaves (el resto se destina a vuelos internacionales).

Esa proporción podría modificarse en pocos meses: sólo con las siete nuevas aeronaves confirmadas, las dos “low cost” pasarán a tener una 40% más de capacidad de asientos, los cuales a su vez se podrían multiplicar si comienzan a aplicar un esquema de vuelos nocturnos o de “banda negativa”. Es una hipótesis que Sana, de Flybondi, dijo que tienen en carpeta. Sólo la participación de las dos “low cost”, sin contar eventuales ingresos de otras aerolíneas al país, podría pasar del actual 35% a cerca de 50% de participación en el mercado.

Nada de todo eso tendrá efecto práctico en el corto plazo, en caso de que para el 16 de octubre persista el conflicto entre Gobierno y gremios y, de esa manera, se vuelva más intensa la crisis dentro de Aerolíneas. Pero abre un panorama muy diferente para el mediano plazo, en coincidencia con el inicio de la temporada alta y la mayor demanda de vuelos.