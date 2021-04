La crítica del Tucu López a Jimena Barón luego de anunciar la separación por redes sociales

Compartir

El actor, que pronto debutará al igual que su ex novia en el nuevo segmento de ShowMatch, La Academia, habló con Teleshow sobre la ruptura con la cantante.

“Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem y está todo bien”, sorprendió Jimena Barón al regresar a sus redes sociales con un vivo de Instagram en el que presentó su nueva canción. De esa forma, la cantante daba por cerrada su relación con el Tucu López.

Sin embargo, a pesar de que la noticia de la ruptura se conoció recién ayer, la pareja se había disuelto varios días antes. “Nos separamos hace un mes más o menos”, dijo el ex participante de Corte y Confección a Teleshow.

¿Por qué el actor de Sex y la Cobra entonces esperaron hasta ayer para confirmar la ruptura? “No me pareció oportuno, la verdad”, dijo López, y explicó: “Yo no quise contarlo antes porque sabía que sacaba su tema y volvía a las redes”.

De esta manera fue la misma Jimena quien se encargó de comunicarlo, coincidentemente con su vuelta a las redes sociales luego de nueve meses de silencio y sin posteos tras su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo y con el lanzamiento de su tema “Flor de evolución”.

“No sabía que lo iba a contar, para nada. Sabía del lanzamiento de su tema y la vuelta a las redes, solamente”, aclaró López. Sobre si las cosas terminaron bien con Barón, dijo: “Fue en re buenos términos, obvio, y en armonía”, aunque no se explayó sobre los motivos que los llevaron a distanciarse.

Distanciados pero no enojados, se refirió al presente laboral de su ex: “La va a romper. Va a ser un gran año para Jime. Se lo re merece”. Ya como ex pareja, ambos se volverán a ver, ahora frente a cámara, en el nuevo segmento de ShowMatch, La Academia, donde ella será jurado junto con Pampita, Hernán Piquín y Ángel de Brito y él será uno de los participantes a evaluar. Sobre si le preocupa lo que pueda preguntar Marcelo Tinelli mientras su ex pareja lo juzga, el Tucu dijo que “no, cero, es laburo”.

La separación fue sorpresiva sobre todo porque el medio elegido por la actriz para anunciarla fueron las redes sociales, donde desde hacía tiempo no posteaba nada y donde jamás se mostró con el actor. Incluso hay una sola foto de ellos oficial, que la publicó él en Navidad en la que aparece también el hijo de ella con Daniel Osvaldo, Momo, y que fue tomada durante el festejo familiar en Tucumán.

El resto de las imágenes que hay de ellos juntos son todas fotos robadas. La primera la había tomado un vecino de Villa Urquiza y fue la que confirmó el romance, aunque en principio se creía que el hombre misterioso que acompañaba a Barón era su ex, el bailarín Mauro Caiazza.

La segunda la tomó también un vecino, pero esta vez de él, durante una caminata que realizaron cuando juntos viajaron a Tucumán a conocer a la familia de él.

Tal vez cauta, durante los seis meses de relación la actriz nunca habló públicamente de su novio. Él sí lo hizo, solo en dos ocasiones. “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida. Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”, dijo a las pocas semanas de confirmado el romance.

Este año en el ciclo Hay que ver contó cómo comenzó la relación: “Nos conocimos por redes. Cuando me empezó a seguir me dije ¡epa! Le mandé unos emojis de pulpos. Yo sé que parece muy boludo pero a mí me fue muy efectivo. Si te metés en Wikipedia, el pulpo tiene muchas propiedades que nadie conoce”.

