La cruda respuesta de Rocío Oliva a si Maradona fue el amor de su vida: “Espero un amor más importante que él”

No es una novedad que Rocío Oliva (29) hable con frialdad respecto a su relación con Diego Maradona (59), con quien fue pareja durante seis años. Sin embargo, la cruda respuesta que la flamante panelista de Intratables le dio a Adrián Pallares cuando le preguntó si el Diez fue el amor de su vida, dejó atónito hasta a Jorge Rial.

Invitada en el living de Intrusos, Rocío reflexionó: “Es parte de mi pasado y si me llama y lo tengo que atender, lo atiendo. No pasa nada. Pero hoy es mi ex”. Ahí, Pallares indagó: “¿Maradona fue el amor de tu vida?”. Tras tomarse un segundo para pensar, Oliva se sinceró: “No. No sé si fue el amor de mi vida. Recién tengo 29 años y me queda mucho por delante”.

Pícaro, el panelista insistió: “¿Pero en estos 29 años?”. De nuevo, Rocío fue brutalmente honesta: “Fue un hombre muy importante en mi vida, pero no el amor de mi vida”. Intrigado, Pallares continuó: “¿Esperás un amor más importante?”. Y con una sonrisa nerviosa en su rostro, la exfutbolista admitió: “Espero un amor más importante que él”.

Una reacción similar tuvo Rocío Oliva a fines de marzo, cuando también hizo un balance de su ruptura con Diego Maradona: “No me arrepiento de haberme separado de Diego. (…) No sé si estaba enamorada de Maradona”.