La cuarentena aceleró la demanda de productos de computación y electrónica hasta agotar stock

Walter Ríos, gerente de Cetrogar Formosa, contó al Grupo de Medios TVO que en el marco de la cuarentena crecieron las ventas de productos tecnológicos y que actualmente están sin stock de celulares y computadoras. “La gente se debe quedar en la casa y muchos deben trabajar y estudiar desde allí”, aseveró.

“Estamos con muchas expectativas, con la apertura de las ventas, la gente empezó a llegar, se mueve con responsabilidad para aprovechar la circunstancia y dotarse de algunas cosas que estaba relegando entre ellas lo que tiene que ver con el trabajo de la casa, hoy se ocupa mucho la tecnología porque estamos en casa y algunos trabajan desde allí, esto ha provocado una demanda inusual de productos de computación, de electrónica, debido a esta cuarentena y a este parate no hemos podido solucionar hasta hoy por el tema de stock, se vendieron los remanentes, la empresa distribuyó todos los remanentes que había y una vez que se agotaron empezamos a tener quiebres de stock, especialmente de celulares y computadoras, esto también tiene que ver con componentes de electrónica como televisores y también está golpeando a algunas otras familias que no estaban preparadas o no tenían el stock suficiente como para suplir la demanda que hoy tenemos por ejemplo de termotanques”, dijo.

“Lamentablemente es un mal general, lo sabemos de propia fuente de nuestros clientes que vienen de manera constante a la sucursal a explicarnos la situación, estamos esperando novedades ya que todo depende por supuesto de cómo se habiliten las reglas de importación que va a disponer el gobierno y por supuesto en base a eso lo que sean las fábricas como importadores a sus proveedores, el hecho puntual es el que se ve en la web, hay mucha demanda de venta de electrónica en la web pero que todavía tienen algo de stock y también existe una demora importante para las entregas porque también los correos están con mucho trabajo, atiborrados de tráfico y se demora la entrega. Estamos esperando que haya una liberación de esto para que pueda ingresar el stock suficiente y que podamos cumplir con las expectativas de la gente que es lo que hoy nos preocupa”, acotó Ríos.

Asimismo contó que “ya tenemos habilitado un sistema de ventas que está planificado en el horario de 16 a 20 horas, hacemos turnos ambiguos porque el que hacíamos a la mañana era para cobranzas y el de la tarde corresponde a ventas, en esa opción podemos facturar y entregar los productos que disponemos. Tenemos que ser conscientes y responsables porque no podemos vender algo que por ahí no tiene fecha cierta de llegada y esto nos ha provocado muchas pérdidas de no poder solucionar el inconveniente que plantea nuestro cliente”.

Aseveró en ese sentido que “hoy no podemos vender celulares porque no existe prácticamente stock, estamos trabajando con un remanente mínimo, los productos de alta gama por ejemplo no existen, pero directamente no hay en la ciudad no es que solo ocurre en nuestro negocio y los beneficios de venta siguen siendo los mismos, tenemos oportunidades, hay créditos personales, facilidades con tarjeta, no obstante, a esas condiciones que están habilitadas no podemos hacerlas por falta de stock”.

Dijo además que ante la pandemia hubo una gran venta de computadoras, sobre todo para que los alumnos estudien desde casa. “De algo que disponíamos de stock se ha completado, se ha vendido todo lo que había tanto en notebooks como en equipos de PC de escritorio y también tablets, no quedó nada, en este tiempito que estamos trabajando hemos vendido todo el saldo con el que disponíamos y pese a que estamos en tratativas de reponer el stock hasta hoy no conseguimos, estamos esperando la decisión del gobierno y de las empresas sobre qué van a hacer con estos productos, hay algunas fábricas que trabajan en el país y que pueden ser proveedores nuestros, no obstante ellos necesitan componentes importados con lo cual también estarían trabados en lo que hace a toda esta dificultad”.

En relación a si la gente cumple en pagar los créditos que sacaron antes de la cuarentena, destacó que “históricamente nuestra experiencia con Formosa es buena, el cliente formoseño es pagador, responsable de sus cuentas, a partir de la autorización de la sucursal para el cobro de cuotas, tuvimos un cúmulo importante de clientes que se han acercado a cumplir con su obligación, algunos consultaban telefónicamente desde antes, los que tenían acceso a nuestros teléfonos privados consultaban todo el tiempo para ver cómo podían cumplir y una vez habilitada la cobranza se hizo en forma ordenada, tuvo un momento de picos los primeros días pero fue bien organizado, ahora está todo encaminado, creo que el 70% fácilmente ha cumplido y está al día y ese resto que queda que todos los días está consultando, está tratando de regularizar haciendo refinanciaciones, logrando hacer entregas, buscando alternativas como para poder solucionar, nosotros tenemos nuestras cuentas bien organizadas en el sistema de pagos lo que ayuda también a que se pueda seguir adelante con el pago de sueldos porque en una situación como la que hoy tiene nuestro rubro, hay empleados que están sin poder cumplir sus tareas, en sus casas y todavía cobrando sus sueldos”.