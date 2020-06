La cuarentena en soledad de Natalie Pérez: “Odio acostarme todos los días sola”

Compartir

Con motivo del lanzamiento de su nuevo tema “Te quiero y nada más”, Natalie Pérez brindó una entrevista en Nosotros a la mañana, por El Trece, a través de una videollamada que realizó desde su casa, en donde pasa el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo.

En la nota, habló de su presente musical, contó cómo transita la cuarentena y también aseguró que tiene ganas de volver a tener una pareja. En septiembre pasado, la actriz hizo pública la noticia de su separación. Estaba desde hacía seis años de novia con Ramiro Gayoso, a quien conoció cuando iban juntos al colegio.

“No sé la razón exacta. Un día me desperté, eran las 8:30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: ‘No podemos discutir a esta hora’. Y me fui. Ya cuando te peleás a esa hora no tiene sentido… Encima me tenía que ir a trabajar, me pareció un montón. Me fui yo”, había contado en el living de Susana Giménez.

Con respecto a la cuarentena, la actriz aseguró que “es muy raro para todos”. “Nadie está acostumbrado a estar encerrado, todo te afecta. Creo que es una oportunidad para desintoxicarnos de la rutina y volver a los vínculos esenciales. Los humanos estábamos bastante cómodos, hasta aburridos en el mundo. Este balde de agua fría nos descolocó a todos”, consideró.

“Empecé una nueva disciplina: estoy estudiando piano. Más allá de que me puse a cocinar, ordenar, limpiar, coser cortinas. Estamos casi en el día 100 y necesito cosas que me inspiren”, agregó la cantante, que debía lanzar su segundo disco en julio pero se demoró por la pandemia del coronavirus, y espera poder estrenarlo a fin de año.

Al referirse a “Te quiero y nada más”, Natalie indicó que “habla de una mujer que decide dejar a una persona y que vuelve a recuperar su universo, pero a la vez extraña cosas del otro”. En este contexto, aseguró que le gustaría volver a enamorarse.

“Soy re Susanita, me parece de las cosas más lindas que hay compartir con el otro. Odio acostarme todos los días sola”, dijo la entrevistada. Entonces, Tefi Russo, esposa del Pollo Álvarez, que estaba invitada para promocionar su nuevo programa de cocina, intervino en la nota y preguntó: “¿Te gustaría que te presentemos a alguien?”.

“Amor no necesito porque tengo mucho amor en casa”, respondió, y detalló que adoptó dos gatitos: “Pero la verdad es que nunca me presentaron chicos, hombres, machos. Por lo general, si me gusta, me gusta. Nunca voy a estar cerrada al amor o a conocer a alguien, pero sí es real que los hombres generan una distancia ante una mujer independiente, emprendedora. Quizás eso asusta. Como diría Julia Roberts: ‘Soy solo una chica que quiere gustar de un chico’”.

Y luego sostuvo que le gustaría vivir un matrimonio como el de Álvarez y Russo. “¿Vos nunca pensaste que el Pollo se iba a casar, no?”, bromeó la cocinera sobre su marido. “Hace mil que lo conozco. ¿Vos creés que te agarraste un atorrante? Siempre me pareció un pibe súper educado y familiero. Aparte es un baboso con vos, a donde va habla de vos. Nos vimos una vez el año pasado grabando una publicidad y no paró de hablar de su mujer”, agregó Natalie, que es amiga del conductor del ciclo de las mañanas de El Trece.