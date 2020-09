La curiosa relación entre Tini Stoessel y un joven piloto de Fórmula 1

Compartir

Ella tiene 23 años, es argentina y, hasta que comenzó la pandemia por el COVID-19, hacía giras por todo el mundo. Él tiene 22 años, nació en Mónaco, y viaja por los distintos países en los que se llevan a cabo las carreras de Fórmula 1. Y a pesar de que solo los une la fama, Tini Stoesel y Charles Leclerc encontraron un espacio en donde conocerse y comenzar una relación ¿de amistad?, al menos virtual: las redes sociales.

La noticia la dio a conocer el periodista deportivo Francisco Aure en su cuenta de Twitter, que publicó cómo la cantante y el piloto de Ferrari se siguen mutuamente en Instagram. Allí él tiene 14 millones de seguidores y sigue a solo 803 personas, una de ellas Tini. Por su parte ella tiene 3.5 millones de seguidores y sigue a 692, uno de ellos Charles.

“Nada, escúchenme, N A D A le vendría mejor al automovilismo para ganar público en Argentina (aparte de que vuelvan las categorías nacionales) que un eventual romance entre Tini y Charles, (que hasta donde se sabe tiene novia). Vengan de a uno/a”, agregó el periodista.

Cabe recordar que Tini Stoessel terminó en mayo su noviazgo con el cantante colombiano Sebastián Yatra, aunque recientemente se la relacionó sentimentalmente con el actor español Jon Kortajarena, a quien también sigue en sus redes y suele darle “like” a sus posteos.

“Hola… Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos hermosos momentos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, decía el comunicado que Tini y Yatra publicaron el 16 de mayo de este año para confirmar la separación.

A mediados de abril, Tini había explicado lo “angustiante” que le resultaba vivir lejos de Yatra. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, admitió, aun cuando recordó que los amores a la distancia no le habían resultado extraños en el pasado. “Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos”, dijo, pero destacó que -por la pandemia- la circunstancia esta vez era completamente diferente. “Es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”.

Pero si bien la artista hoy no tiene pareja, o al menos no confirmó ninguna relación, Charles Leclerc -que el año pasado se sumó a la Scuderia Ferrari y es uno de los pilotos jóvenes más valorados de la Fórmula 1, está de novio con la modelo Charlotte Siné.