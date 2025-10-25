La decepción de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez acogió la sesión de clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1, en la que Franco Colapinto terminó en la 20° posición. El argentino cometió un error en su último intento, algo que lo privó de mejorar su ubicación en la grilla de salida. No obstante, el rendimiento del monoplaza de Alpine fue decepcionante: su compañero Pierre Gasly largará 18° al superar levemente al pilarense, a pesar de completar una chance más.

El joven de 22 años dejó en evidencia su decepción a la hora de hablar con los medios de comunicación, donde resaltó las dificultades para controlar el monoplaza A525 del team con sede en Enstone. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada… no sale”, argumentó un Colapinto muy decepcionado, reflejando los problemas que tuvo en el cierre de la Q1.

En esta misma línea, profundizó en los problemas del vehículo y en el error que lo privó de mejorar su registro: “Hay que mejorar para mañana e intentar que sea un mejor día. Pero hoy fue muy difícil. Un auto muy desconectado, que no tenía grip (adherencia). Un día, en general, complicado. Creo que hay que trabajar para mañana, pero también va a ser difícil”.

A diferencia de otros fines de semana de competición, Franco Colapinto no se mostró muy optimista de cara a la carrera del día domingo, aunque remarcó que trabajarán para maximizar el rendimiento del monoplaza. “Vamos a ver qué pasa, pero… Difícil. Está siendo un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como la mayoría. Pero hay que laburar para mejorar mañana”, analizó el pilarense.

El pilarense hizo nuevamente hincapié en los graves problemas de un auto que sufre notablemente los baches del asfalto. “Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el grip. No fue una buena qualy. Me costó mucho hoy en la FP3 también. Y ahora, no fue una buena qualy tampoco. A trabajar para mañana y esperar a tener una mejor carrera”, completó en sus declaraciones con ESPN.

Posteriormente, en diálogo con el canal oficial de la F1, volvió a remarcar las falencias del monoplaza y cómo perdió el control del auto al pisar el piano de la curva 3: “Hice todo lo posible por apretar y tratar de pasar. Pero el coche es muy delicado con los pianos. Es muy inconsistente en la conducción, el coche se eleva sobre los bordillos, lo que lo hace difícil. Creo que tenemos que seguir siendo conservadores para mañana. Simplemente, golpeé el bordillo como todos los demás y los neumáticos delanteros… es complicado”.