La decisión de Calhanoglu que aviva la interna con Lautaro Martínez en el Inter de Milán

La relación interna del Inter de Milán atraviesa un periodo de alta tensión tras su eliminación del Mundial de Clubes. El conflicto se hizo público luego del cruce entre Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu, dos de los referentes del plantel, tras varios reveses deportivos contundentes sufridos por el club en menos de un año.

El Inter venía de perder la final de la Champions League con una goleada 5-0 frente al Paris Saint-Germain, además de ceder el título de la Serie A a manos del Napoli y quedar eliminado de la Copa Italia en semifinales ante el Milan. La derrota en el Mundial de Clubes sumó más presión, y el ambiente interno se tornó tenso, con divisiones en el vestuario y rumores sobre salidas de jugadores clave.

Todo estalló cuando Lautaro Martínez, capitán y figura del equipo, realizó declaraciones punzantes luego de la eliminación. El delantero argentino expresó que “para ganar títulos hay que tener ganas” y subrayó la importancia de la mentalidad y el compromiso colectivo, generando especulaciones sobre el destinatario de sus críticas. El presidente Giuseppe Marotta disipó las dudas y nombró a Calhanoglu cuando fue consultado por la prensa, confirmando el cortocircuito interno.

En ese contexto, Hakan Calhanoglu, habitual titular del equipo, utilizó sus redes sociales para explicar que su ausencia en el Mundial de Clubes se debió a una lesión sufrida en la final de Champions. Calhanoglu afirmó que viajó a Estados Unidos junto al plantel para apoyar desde afuera, pero no pudo jugar debido a la lesión. “Lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen”, manifestó el mediocampista turco. Además, defendió su compromiso con el Inter y recalcó que en el pasado había rechazado ofertas importantes para permanecer en el club.

Las declaraciones públicas de ambos futbolistas dividieron la interna: algunos jugadores se alinearon detrás del liderazgo de Lautaro, mientras que otros se mostraron más cercanos a Calhanoglu. En medio de versiones sobre una salida inminente del volante turco rumbo a Galatasaray o Fenerbahce, su representante, Gordon Stipic, despejó los rumores y confirmó la continuidad de Calhanoglu en el Inter. “No va a ir ni a Fenerbahce ni a Galatasaray. Nunca pidió irse del club y está decidido a quedarse. No hay negociaciones con otros equipos”, afirmó Stipic en declaraciones a TRT Sport de Turquía.

Parte de la presión también provino desde Turquía. El interés de los dos principales clubes de Estambul generó expectativas y versiones sobre una posible vuelta de Calhanoglu a la liga local. Según relató el comentarista y exjugador Umit Karan, el propio Calhanoglu manifestó estar agotado por la presión y rivalidad de ambos equipos en su país, situación que terminó influyendo en su decisión de rechazar la oferta y permanecer en Italia.

De esta manera, pese a la crisis interna y las especulaciones por un quiebre en el vestuario, tanto el club como el entorno de los jugadores buscan dar por cerrado el tema y enfocarse en la competencia venidera. La continuidad de Hakan Calhanoglu está asegurada, al menos para la próxima temporada, y el liderazgo de Lautaro Martínez seguirá bajo la lupa tras el episodio.