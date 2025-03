La decisión de Mascherano con Messi de cara a dos partidos del Inter Miami

Este jueves desde las 21 (hora argentina), Inter Miami afrontará el partido más importante en lo que va de la temporada, porque intentará cerrar la llave ante Cavalier en Jamaica para acceder a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, apodada Concachampions. Los interrogantes están enfocados en Lionel Messi, ya que no jugó los últimos tres partidos, pero viene de haber estado en el banco de suplentes durante la victoria 1-0 ante Charlotte por la Major League Soccer (MLS).

El estado físico del 10 fue la primera pregunta al entrenador Javier Mascherano en la conferencia de prensa previa al viaje a ese país caribeño, donde buscará defender el 2-0 logrado hace una semana en Florida. “Leo está en la convocatoria, va a viajar”, confirmó el Jefecito de cara al choque en el Estadio Independence Park de la capital jamaiquina de Kingston.

A continuación, Mascherano dejó la puerta abierta para que Leo sume sus primeros minutos oficiales desde el 25 de febrero pasado: “Mañana decidiremos qué es lo mejor: si inicia o espera y entra después. Eso lo iremos viendo. Hoy se entrenó a la par del grupo, hizo todo el entrenamiento y las sensaciones fueron muy buenas. Estoy contento de que viaje con nosotros a Jamaica”.

Messi se retiró a los 69 minutos del partido que culminó en victoria 3-1 contra Sporting Kansas City por la Concachampions. Benjamín Cremaschi lo reemplazó en esa oportunidad. Desde ahí, arrastró una sobrecarga muscular, que lo dejó afuera de las citaciones en los sendos triunfos ante Houston Dynamo (4-1) y Cavalier (2-0). En el último duelo, las Garzas se impusieron con los gritos de Tadeo Allende y Luis Suárez en el complemento y sacaron una diferencia crucial para la revancha, debido a que si convierte un gol en Jamaica, obligará a su rival a ganarle por cuatro tantos de margen por la regla del gol de visitante.

Este domingo fue al banco de suplentes con vistas al duelo ante Charlotte por la MLS, pero la expulsión de Oscar Ustari en el primer tiempo imposibilitó su vuelta, según palabras del propio Javier Mascherano: “Estábamos pensando darle algunos minutos durante el partido, pero dado el desarrollo, que tuvimos que jugar con diez hombres, y teniendo en cuenta el tiempo que estuvo sin jugar, pensamos que era mejor mantenerlo y no arriesgarlo”.

Si no reaparece este jueves, podrá hacerlo en la visita de este domingo al Atlanta United desde las 20 (hora argentina). Luego, Lionel Messi deberá sumarse a los entrenamientos con la selección argentina, que comenzarán el próximo lunes.

El plantel de Lionel Scaloni afrontará la próxima doble fecha FIFA contra dos rivales de la talla de Uruguay y Brasil. El duelo frente a la Celeste será el próximo 21 de marzo, en el estadio Centenario, de Montevideo. Cuatro días más tarde será el turno de medirse a los brasileños. La Scaloneta recibirá al Scratch, en el Monumental, de River Plate, el martes 25 del mismo mes desde las 21 (hora de Argentina).

La Selección lidera las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Las 25 unidades obtenidas en 12 fechas situaron a la Albiceleste en la cúspide de la tabla, con cinco puntos más que Uruguay, su inmediato perseguidor y próximo rival.