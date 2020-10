La decisión de Mica Viciconte sobre el conflicto de Cubero con Nicole: “Hace un tiempo dejé de preguntar”

Compartir

La modelo reveló cómo decidió encarar los temas relacionados a su pareja y su exesposa, con quien tiene tres hijas.

Los constantes cruces de declaraciones entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece seguir sumando capítulos a esta historia. Y si bien Mica Viciconte saltó en defensa de su novio en varias oportunidades, la modelo decidió encarar los conflictos del exfutbolista con su exesposa (con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna) de otra manera.

“Hace como un tiempo que dejé de preguntarle a Fabi (por Nicole) y empecé a enfocarme en mis cosas, en lo que me hace bien. Por supuesto que estoy en la interna, que sé cosas, pero a veces llegan cosas a la tele diferentes de lo que es la realidad, pero eso está en cada uno”, reveló Mica en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Nosotros con Fabi nunca filtramos nada, respeté la cautelar desde el primer día y estamos muy tranquilos con eso”, agregó, dejando en claro que no dan a conocer a la prensa nada de sus cuestiones personales.

Por otro lado, Viciconte no escatimó en halagos para su pareja: “Lo que me enamoró fue su simpleza, un tipo que no se enrosca en nada, es sencillo, es humilde, es un laburante y sobre todo te hace divertir muchísimo. Yo creo que lamentablemente el amor no es para toda la vida, ahora no te puedo decir”.

“Cuando lo miro me río, es divertido, es caballero. Hay muchos jóvenes que pierden los gestos, y eso de Fabi me enamoró. Yo creo que tenemos diferentes personalidades, yo me siento protegida, segura, querida y acompañada”, cerró la entrevistada, muy enamorada.