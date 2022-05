«La decisión es prorrogar los espacios pendientes de acreditación en el 2020 hasta el cierre de este año»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El profesor Marcelo Naudi, director a cargo de la Dirección de Educación Secundaria (DES), ahondó en la Resolución 1953 del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) que establece con cuántas materias los estudiantes pondrán pasar de año a partir del inicio de la pandemia del COVID-19.

“Como MCyE tomamos como referencia el rendimiento académico del 2021 y, ajustándonos a la normativa vigente en la provincia, establecemos que un estudiante que tenga tres materias o menos –pendientes de acreditación en el 2021- puede promover al curso inmediato superior”, inició explicando.

Y aclaró que en dicha resolución “planteamos que no se consideren los espacios del 2020 en este momento del ciclo 2022, porque estamos en un proceso de revinculación y de fortalecimiento de la vinculación de numerosos alumnos secundarios que tuvieron escasa o nula vinculación para sostener su proceso formativo” debido a la pandemia.

En ese sentido, marcó que durante ese período “hicimos un gran esfuerzo para sostener la educación a distancia, al igual que los estudiantes y los docentes”, no obstante “con todos los recursos puestos en juego, hubieron alumnos que no tuvieron igualdad de oportunidades para sostener su formación”, situación que se extendió hasta cerrado el ciclo 2021.

Teniendo en cuenta todo ello, indicó que “la decisión es prorrogar la consideración de los espacios pendientes de acreditación en el 2020 en los criterios de promoción hasta el cierre del ciclo 2022”.

Esto es así porque “consideramos a la educación un derecho y la obligación del Estado es garantizar ese derecho”, con lo cual “estamos haciendo una inclusión efectiva”.

En esa línea, el funcionario hizo notar que “los estudiantes que no tuvieron la oportunidad para sostener su trayectoria formativa, porque no pudieron vincularse con la escuela, ahora tienen una oportunidad y un tiempo para hacerlo estando en la escuela, con el acompañamiento y el fortalecimiento de su formación, de tal manera que cerrado el ciclo 2022 se pueda establecer con plenitud el régimen de promoción que establece la provincia de Formosa, que es de adeudar tres espacios curriculares como máximo”.

“En este caso, lo aplicamos para el año 2021 y damos un margen de tiempo para acompañar a los estudiantes que por alguna razón no pudieron sostener su vinculación pedagógica y hoy en día tienen varios espacios curriculares pendientes tanto del 2019 como del 2020”, insistió.

En contexto, reflexionó que “la pandemia fue un desafío para el sistema educativo, en donde fuimos aprendiendo sobre la marcha y resolviendo urgencias”.

“El 2020 fue un año de profundo aprendizaje, pero en él también se manifestaron desigualdades con respecto de la posibilidad de acceso al sistema educativo y eso dificultó mucho la escolaridad –ahondó-. Al extenderse el aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio, no se pudo sostener la presencialidad” y recordó que “recién pasada la mitad de año, se empezó con la semipresencialidad y en octubre con presencialidad plena”.

Esto implicó “un tiempo escaso hasta el día de hoy para regularizar el proceso formativo y escolarización de los estudiantes y todavía hay situaciones de estudiantes que están recomponiendo su vinculación y comunicación con la escuela”.

Por lo expuesto, “tenemos que tener en cuenta la diversidad y la desigualdad de oportunidades cuando tomamos decisiones como éstas, que tienen una consecuencia en la continuidad pedagógica de la trayectoria escolar de los estudiantes, y ese es el sentido de la resolución”.

Para finalizar, Naudi insistió en que “tenemos que ser conscientes de que va a haber un proceso de adecuación y adaptación de todo el sistema educativo hasta volver a la normalidad previa a la pandemia”.

“Aconsejamos a los padres a que se informen, a que consulten en la escuela y que no se manejen con versiones de redes sociales y medios de comunicación que hicieron una interpretación distinta de la normativa”, cerró.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp