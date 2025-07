La decisión que tomó Wanda Nara en medio de la guerra virtual con Mauro Icardi

Hace 10 meses que la vida de Wanda Nara es analizada con lupa a causa del escándalo que está protagonizando con Mauro Icardi y la China Suárez. Activa en su perfil de Instagram y de X, donde enfrenta varios frentes de batalla con su expareja y su flamante novia. Es por eso que un reciente gesto en uno de sus perfiles llamó la atención.

Desde que la separación entre el futbolista y la empresaria hizo estallar el mundo del espectáculo, una sola cosa se mantuvo constante en la terrible guerra que se desató en las redes sociales: el nombre de usuario y la foto de perfil de la ex red social del pajarito.

Durante la mañana del sábado, Nara tomó la decisión de cambiar esto y no solo provocó desconcierto, sino que también perdió la verificación de la cuenta. Antes tenía una foto que se tomó durante una jornada laboral, pero ahora decidió cambiarla por algo más actualizada y eligió una selfie de sus vacaciones a Villa La Angostura con sus cinco hijos.

En esta está sentada en un sillón, con un café en la mano y el equipo de esquí todavía en su cabeza. En cuando al nombre, abandonó el clásico Wan, que lo tenía desde que se peleó con Maxi López allá lejos en el 2011. Para esta nueva etapa en sus redes fue por su ya conocido alter ego: Bad bitch. Esta elección no es casual, ya que tiene una cuenta secundaria en Instagram con este mismo nombre y hacer referencia a la canción que la lanzó al mundo de la música.

La tarde de furia

de Wanda Nara en X

Todo comenzó cuando Méndez subió en su cuenta de X la captura de pantalla de la tapa que Wanda hizo durante sus vacaciones en la nieve, desmintiendo las palabras de la conductora. Esto dio inicio a las respuestas de Nara, quien no se guardó nada. «Jamás edité un chat, por eso pedí secuestro de su teléfono (de Icardi) y por eso entregué el mío. Después cada delirante que crea o le hagan creer cualquier cosa. Manifiesta lo que te haga feliz. La verdad está en los chats. En los audios, en los videos y estoy tan trancu que el mío lo entregué y la clave también, otros no pueden», fue el primer tweet de la presentadora.

Y siguió: “Ya que trabajás para él, pedile los chats de ese día del Chateau, porque yo te puedo pasar los chats y también el de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino, que ese día me buscó por Libertador,después de dos horas que logré salir de una habitación encerrada, llorando en el lobby porque llegué corriendo. Pedí las cámaras de Chateau. Es difícil ser buen periodista. Más fácil es publicar solo lo que deja bien a tu cliente. ¿Por qué no vas a la OVD y publicás todos los expedientes?“.

Su descargo no terminó allí. Acto seguido le respondió a una seguidora que la felicitó por sus palabras. “Es que me da lástima los que forman parte del plan. Y hasta dónde puede llegar una persona involucrando hasta a niños que no conoce. Mis hijos bastante tienen con tener que ver a una mujer que jamás van a querer genuinamente y yo con tener que fomentarles el respeto hacia una mujer que jamás respetó ni a ellos ni a nadie. Yo lo hago por amor a mis hijas, él por cumplir su amenaza, el periodista por fama y ella se denigra por dinero».