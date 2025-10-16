La defensa de Lázaro Báez presentó un habeas corpus para que deje la cárcel y cumpla prisión domiciliaria

El empresario kirchnerista está alojado en un penal de Santa Cruz y su defensa aduce que tiene graves problemas de salud que no pueden ser atendidos donde está; ordenaron hacerle nuevos estudios

El juzgado federal de Río Gallegos hizo lugar a un habeas corpus presentado por la defensa de Lázaro Báez, condenado por corrupción, para que sea internado en un centro de salud y le realicen estudios cardiológicos completos.

Fue luego de que los abogados del empresario denunciaron que la atención realizada el domingo pasado en el Hospital Regional de la capital santacruceña fue superficial e insuficiente.

El juez federal Claudio Vázquez dictó un fallo en el que -antes de resolver el pedido de la defensa- ordenó “el traslado de urgente hacia alguno de los nosocomios privados de esta ciudad de Río Gallegos, que posea cobertura correspondiente en razón de la obra social de la cual Lázaro Báez es beneficiario”. El juez aclaró que es para que le realicen todas las prácticas médicas necesarias.

Los abogados habían presentado el habeas corpus, de carácter urgente, ante el juez de ejecución Néstor Costabel, con el argumento que el empresario sufre un avanzado deterioro en su salud luego de que, en junio pasado, fuera derivado desde la prisión domiciliaria, en El Calafate, a la unidad penitenciaria federal en Río Gallegos.

En la audiencia ante el juez federal Vázquez, Báez solicitó que la internación sea en el Hospital Samic, de alta complejidad de El Calafate, y aclaró que no cuenta con obra social desde hace diez años para afrontar la atención en un centro privado.

Lázaro Báez fue trasladado en ambulancia entre la unidad penitenciaria y el Juzgado Federal de Río Gallegos, Santa Cruz.Gustavo Barabino Winfo

En respuesta al habeas corpus, el juez Costabel dispuso que le realizaran una evaluación cardiológica a Báez, que incluyera electrocardiograma, ecocardiograma y laboratorio completo, de corresponder, “conforme criterio médico”.

En el habeas corpus, la defensa argumentó que se ha producido “un agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones de detención del Sr. Báez, alojado en un ámbito incompatible con su delicado estado de salud y en condiciones materiales contrarias a la dignidad humana”.

La defensa afirmó: “El juez de ejecución, pese a reiteradas advertencias de esta defensa, ha omitido adoptar medidas médicas esenciales, incluso en cumplimiento de las directivas -reiteradas en dos oportunidades- del máximo tribunal del país”.

Costabel ordenó los nuevos estudios, pidió que se informen al Cuerpo Médico Forense las manifestaciones de la defensa a fin de que en la junta médica a realizarse próximamente evalúe la condición cardiológica del detenido y especificó que debe determinarse si Báez “se encuentra en estado crítico, con riesgo cierto de muerte súbita”, como dice el informe presentado por la defensa.

Sobre el habeas corpus, Costabel derivó el trámite al Juzgado Federal de Río Gallegos, hacia donde fue trasladado Báez en ambulancia desde la cárcel.

“Es inadmisible que hayan trasladado la resolución del habeas corpus a otro juzgado distinto del que lleva la causa, y que no se tramite donde está el legajo de salud de Báez, que cuenta con casi 2000 fojas”, se quejó la abogada Yanina Nicoletti, defensora del empresario santacruceño condenado en varias causas de corrupción.

Hace meses que Báez, detenido en la Unidad Penitenciaria 15 de la capital provincial, solicita volver al régimen de prisión domiciliaria con el argumento de que sufre un avanzado deterioro de su salud.