La defensa de Moretti tras el escándalo en San Lorenzo: «Me hicieron una cama»

Las imágenes parecían contundentes. En una cámara oculta que difundió Canal 9, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, aparecía recibiendo fajos de dólares, que guardaba en el bolsillo de su saco. Según se anunció el dirigente recibió US$ 25.000 Marcelo como pago, a cambio de que un joven futbolista fuera fichada por el Ciclón.

En la noche del martes, Moretti rompió el silencio y salió a defenderse. “Me hicieron una cama. Ya desde el año pasado me están extorsionando. Esto es una operación mediática”, expresó el presidente del Ciclón en declaraciones a TyC Sports. E inculpó a los exdirigentes Marcelo Tinelli y Matías Lammens. “Ellos están detrás de todo esto. Están tratando de manchar mi imagen y mi nombre”.

“No conté el dinero porque actué de buena fe. Nunca recibí una coima, no soy así. El video está editado porque es una cama. Hay una mala leche para hacerle daño a Moretti. Quieren que le vaya mal a San Lorenzo”, declaró Moretti sobre el momento en el que embolsaba un enorme fajo de dólares. “Apenas se fue esta gente lo llevé a la tesorería. La plata que recibí está ingresada en la tesorería. Está todo anotado en los registros del club”, insistió.

“No pienso en renunciar a mi cargo, no hice nada malo ni le debo explicaciones a nadie. San Lorenzo está bien. Hablé con todos. Obvio que hablé con Chiqui Tapia y dijo que me apoyaba”, remarcó el directivo, que declaró: “Hace muchísimos años que pongo dinero en el club, mucho más que ese dinero. De hecho, tengo préstamos hechos a San Lorenzo desde hace muchos años que nunca los cobré. Ayer puse 10 mil dólares de mi bolsillo”.

La difusión de las imágenes dio lugar a críticas encendidas en las redes sociales, y provocó que todo el arco opositor del club se manifestara en contra de Moretti. Pero el dirigente remarcó que se presentará antela Justicia: “Esto lo voy a presentar mañana, voy a estar haciendo una auto denuncia. Por tráfico de influencia, por administración infiel. Me voy a presentar a Derecho para dar nombres y contar todo cómo es, porque obviamente no tengo ningún tipo de vinculación ni culpa en este caso. Jamás me mancharía por el club, para mí es mi vida. Está en juego el nombre de mi familia”.

Moretti explicó a TyC Sports sobre la reunión que “a María José Scotini, que es dueña del diario Hoy de La Plata y de radio Uno, entre otros medios más, me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, que no lo teníamos muy bien hecho. Antes de que venga, me cuentan que el hijo jugaba en San Lorenzo y había jugado en Lanús. El convenio digital no tiene que ver con la donación. Yo la recibo y me cuenta ella eso que yo ya sabía. El chico empezó jugando el año pasado y no estuvo en todo el año, creo que en diciembre se fue, no sólo no tiene ni un partido jugado, sino que no firmó una planilla. Y ya no juega más, se fue”.

“No solamente tengo yo el papel, sino que la tesorería también. El 18 de marzo de este año, esta mujer vino a mi despacho, se sacó una foto conmigo y publicó en la tapa del diario que había hecho donaciones para San Lorenzo y estaba muy contenta por cómo habíamos tratado al hijo. Es una única donación, no una coima”, agregó el mandatario del Ciclón.

Luego amplió: “¿Cómo no voy a saber que había un video? Si me están extorsionando hace más de un año. Me pidieron dinero y nunca me dieron pruebas. Yo no quise saber nada, tengo la conciencia tranquila, porque esa plata entró al club. A ningún técnico de inferiores o de primera, jamás le dije ‘tiene que jugar tal jugador’. Y jamás lo voy a hacer. Está todo en los registros del club”.

“Claramente, como todos los ingresos que hice yo, están en el club ingresados. Todos. Si ven el video, yo le estoy contando a la mujer que a los pocos días íbamos a jugar a Quito con Independiente del Valle, que fue el último partido de Insua (el ex DT). Y tuvimos que contratar un avión por 240.000 dólares, que tuvimos que hacer una vaquita entre dirigentes porque San Lorenzo no tenía plata. Jamás me voy a manchar con San Lorenzo por US$ 25.000, ni por un dólar, ni por un millón. La indignación, la bronca, la calentura que tengo es tremenda. El año pasado quisieron voltearme. Oh casualidad: ahora aparecen expresidentes diciendo que quieren volver a la cancha. Obviamente es la oposición la que hace todo esto. Desde el primer minuto me están agobiando, extorsionando. Les ganamos. Incluyo, obviamente, a Lammens y a Tinelli”.

“Hay un daño contra Moretti presidente. San Lorenzo está saliendo de un ahogamiento financiero y económico del que estamos cada día mejor. Va a construir su estadio en Boedo, lo dije hace menos de 90 días, que en 90 días se presentaba el proyecto y el financiamiento. Se ve que hay gente que se pone nerviosa. El golpe es contra Moretti y no contra San Lorenzo. Quieren manchar mi nombre. La plata ni la conté, no me interesó, una situación muy incómoda para mí. Pero era una donación que hicieron porque San Lorenzo necesita plata, recién hacía dos meses y medio que habíamos asumido”, agregó Moretti.

Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera…

En este mismo contexto, Moretti anunció después de la medianoche: ”Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro».

Según está asentado, en el balance del ejercicio 23/24 del club, el oficialismo declaró que se recibieron donaciones por 11 millones de pesos, una cifra sensiblemente menor a los 25.000 dólares que Moretti dijo que recibió en abril del año pasado.