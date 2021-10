La Defensoría advierte que cada vez es «más frecuente» la realización de fiestas clandestinas

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advierten que las llamadas popularmente fiestas clandestinas, son organizadas hasta por los propios propietarios de salones de eventos o de boliches en lugares conocidos por todos y donde se pone en peligro no solamente la salubridad pública, sino que también se origina una desigual competencia desleal con todos aquellos que están trabajando duramente dentro de la ley. Para ello, se convocará a una reunión de trabajo con responsables del Municipio y otras autoridades.

“Las denominadas fiestas privadas en casas quintas u otros lugares, se potenciaron durante los tiempos de aislamiento por la pandemia del coronavirus, basándose en la necesidad de preservar la vida y la salud de toda nuestra comunidad. No obstante, lo cual, propietarios y responsables de salones de eventos, así como otras personas, dieron rienda suelta a la organización de fiestas privadas al margen de la ley con absoluta impunidad y donde el alcohol, las drogas y los excesos en general fueron y son elementos que debemos combatir desde los estados municipales, acompañados siempre por los padres que deben ser conscientes de los peligros a los que se ven expuestos que cientos de jóvenes menores y mayores de edad sean parte de estas clandestinas actualmente fuertemente popularizadas”, expresó.

Ante esto, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, mantuvo una reunión, cuyos resultados se darán a conocer más adelante y de la que participaron la Delegada Regional de AADI CAPIF (Asociación de Intérpretes y Productores Fonográficos), Susana Ramos con sede en la provincia de Misiones y que depende de la Central en Buenos Aires, donde se denunció que “la flexibilización dispuesta a nivel nacional y de la cual Formosa no está exenta en lo que es esta nueva normalidad, ha llevado a que propietarios de quintas, algunas ubicadas en conocidos barrios de la ciudad de Formosa, otras a la vera de rutas altamente peligrosas, como así también de algunos inmuebles acondicionados como salones para cumpleaños, casamientos, fiestas de egresados u otros eventos, se han constituido lamentablemente en lugares que todos los fines de semana son opciones especialmente para los jóvenes”.

Advirtieron que “a esto se le agregan los denominados quinchos y espacios acondicionados, que no están debidamente habilitados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa y que no han sido registrados tampoco por la Dirección de Bromatología de la misma, los que constituyen una competencia desleal en contra de quienes no solamente pagan los tributos de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), sino también AADI CAPIF y obligan a los concurrentes a mostrar las certificaciones de vacunación, como así también dan cumplimientos a otros protocolos, puesto que, la pandemia del coronavirus no ha desaparecido completamente, por lo que, se coordinó una próxima reunión en la que se invitará al Municipio de la Ciudad, como así también a las autoridades competentes de la Policía de la provincia, de manera tal que con un trabajo coordinado se puedan detectar la mayoría de las fiestas clandestinas que han pasado a constituir un círculo ilegal que también es utilizado lamentablemente por los propios dueños de salones de fiestas o boliches que hacen uso de sus conocidas casaquintas o lugares de esparcimiento donde cobrando en el lugar o por canales irregulares, no solamente ponen en peligro la salubridad pública, sino que, además, evaden aranceles e impuestos en detrimento de muchos que trabajan dentro de la ley”.

