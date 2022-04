La Defensoría del Pueblo acudió a la justicia por la comercialización irregular de combustible

Compartir

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que en los últimos tiempos “en nuestra provincia como en otras fronterizas, las naftas y el gasoil se han convertido en un recurso escaso, causado especialmente por el auge del contrabando dada la diferencia de precios que permite el fomento de este comercio clandestino, el cual, además, por los hechos que son de público conocimiento, representa un peligro no solamente para las estaciones de servicio, para quienes los transportan y además todo el mercado negro ilegal que se ha configurado en este sentido”.

Señaló que a lo antes mencionado “se le debe sumar la reactivación en diversos sectores económicos que obviamente demandan un mayor consumo de los carburantes y que como en el caso de los transportistas volvieron a expresar su preocupación por el impacto del faltante en sus respectivas actividades y advirtieron que el mismo se siente de modo particular en las provincias fronterizas, dado que las estaciones de servicio dan prioridad de carga a camiones de Bolivia -en Jujuy y Salta-, de Paraguay -en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones- de Uruguay –en Entre Ríos-, de Brasil en todo el corredor de la Ruta 14, y de Chile, en Mendoza, «por el hecho de que pagan más que la tarifa oficial y en dólares».

El auge de la venta de combustible de Clorinda en la zona de Falcón y Puerto Elsa ha creado una “ruta del contrabando de nafta y gasoil”. Diariamente, paraguayos cruzan la frontera, donde encuentran el carburante a menos de mitad del precio ofrecido en Asunción, en esta ruta del contrabando de naftas se denuncia que los puestos clandestinos están vendiendo el combustible argentino de forma “precaria, improvisada y sin ningún tipo de control”, al igual que muchas estaciones de servicio.

“En los hechos tenemos a los contrabandistas que adquieren el combustible argentino a mitad de precio que en Paraguay, por lo que en los puestos sobre calle venden al doble del costo de adquisición, haciendo rentable dicho comercio ilegal. Por otra parte, están las barcazas y las ventas a granel absolutamente precarias que también se hacen desde Formosa hacia Asunción. Si bien desde la Petrolera YPF han asegurado que el abastecimiento de gasoil para los consumidores del canal mayorista está garantizado a través de sus más de 100 distribuidores YPF con presencia en todo el país, desde la Defensoría del Pueblo hemos acudido a la justicia para que la venta se ajuste a las normativas vigentes de la Subsecretaría de Hidrocarburos en lo que se relaciona con las estaciones de servicio de todas las petroleras, ahora bien, en cuanto al “contrabando hormiga” y/o al que se produce mediante barcazas y otros medios, son las autoridades nacionales competentes y las fuerzas de seguridad quienes tienen la obligación de decomisar no solamente el combustible, sino también cubiertas y alimentos que son trasladados irregularmente a través de las fronteras”, explicaron desde el organismo.

