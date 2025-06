La Defensoría del Pueblo denunció ante la ONU las regresiones en el acceso a pensiones por discapacidad

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, a través de su Dirección de Discapacidad, denunció ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las serias vulneraciones que atraviesan las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas en Argentina.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, expresó su profunda preocupación por los efectos regresivos de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei. En particular, apuntó contra el Decreto 843/24, el cual reinstaura requisitos previamente declarados inconstitucionales, como la exigencia de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder a la pensión, y la incompatibilidad con el empleo formal.

“Estas condiciones son discriminatorias, responden a un enfoque médico de la discapacidad y atentan contra el modelo social de derechos consagrado por la Convención Internacional”, sostuvo Gialluca. Además, advirtió que este enfoque capacitista desconoce la situación de exclusión estructural que atraviesan las personas con discapacidad, y afecta gravemente su autonomía financiera y derecho a una vida independiente.

Según datos oficiales, durante 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó 11.035 auditorías en todo el país, con un 35% de bajas de pensiones. Los resultados correspondientes al año 2025 aún están en evaluación, aunque ya se encienden alertas sobre la falta de garantías en el procedimiento.

Desde la Defensoría, se denuncia que el proceso de auditorías carece de accesibilidad y no brinda los apoyos necesarios para que las personas afectadas puedan ejercer su derecho de defensa, en condiciones adecuadas. Las evaluaciones, además de estar basadas en una normativa cuestionada, se realizan en contextos que dificultan el cumplimiento de citaciones, la comprensión del proceso, la presentación de documentación y la formulación de descargos.

Otro punto crítico es la ausencia de consulta previa a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, como lo establece el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo de Formosa peticionó al Comité de la ONU que inste al Estado argentino a:

Proporcionar información detallada y documentada sobre los resultados de las auditorías correspondientes al año 2025.

Derogar el Decreto 843/24 por su carácter regresivo e inconstitucional.

Suspender de forma inmediata las auditorías hasta garantizar un procedimiento accesible y respetuoso de los derechos humanos.

Asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en todas las reformas legales y políticas públicas que las involucren.

Adoptar medidas urgentes que resguarden su derecho a la protección social y al acceso al programa “Incluir Salud”.

La denuncia presentada busca visibilizar ante la comunidad internacional el retroceso en materia de derechos y exigir al Estado argentino que restituya garantías básicas para una de las poblaciones más vulnerables del país.