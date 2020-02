La Defensoría del Pueblo determinó fuerte aumento en carnes, frutas y verduras

Compartir

De un relevamiento llevado a cabo desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, específicamente sobre los precios de carnes rojas, blancas, frutas y verduras, se ha podido determinar que el valor de los mismos no se mantiene estable, es más han subido y por ello es que para el 2020 ya se prevé una inflación anual de un 41,7%.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que si bien recién aproximadamente el 13 de febrero se conocerán los datos oficiales del INDEC en cuanto a la inflación y ya se habla de una desaceleración de la misma con relación a diciembre del 2019 que fue del 3,7%, los alimentos continúan con precios muy altos y si bien ello puede obedecer a la aplicación del IVA nuevamente sobre los mismos, «nosotros institucionalmente consideramos que se tiene que transparentar y fiscalizar permanentemente toda la cadena de comercialización, pues continúan siendo los productores en un extremo, los que reciben centavos por su trabajo y los consumidores en el otro, quienes pagan precios injustificados en las góndolas de los supermercados y comercios».

Con todo esto, se han detectado alzas generalizadas en las carnes, pollo, frutas y verduras, lo que perjudica el bolsillo de las clases sociales más vulnerables, a pesar que el Gobierno Nacional mantiene el congelamiento del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos.

En este contexto, se pudo determinar, que en promedio el precio del kilo de la carne vacuna se ubica en $198, el de la carne de cerdo en $239 y la de pollo $118, siendo su máximo valor el de la carne vacuna por kilo $220, cerdo $350, pollo $160. Todo esto, ha determinado una importante baja en el consumo de las carnes rojas y un aumento en el consumo del cerdo y de la carne de pollo.

Desde el Organismo de la Constitución, se denunció, «que la caída del poder adquisitivo tanto de los empleados públicos como privados, se refleja en que las familias con un solo ingreso o cuenta propistas, prácticamente no compran carne vacuna y lo hacen muy esporádicamente, debiendo conformarse con la adquisición de la carne de pollo que cada vez posee más crecimiento en el consumo por habitante». En consecuencia, hemos podido determinar que se ha producido un 45% en de baja en la venta de carnes rojas, siguiéndole la de cerdo en un 33% y la de pollo en un 22%.

Del mismo relevamiento surgió que los consumidores se encuentran con que los precios de las frutas no ceden y así el kilo de manzana se ofrece a $100, pera $120, banana local de la zona de Naineck y otras a $70, la ecuatoriana a $150 y la de Paraguay a $60, la docena de naranja se vende a $70 y el kilo de uva a $130, durazno a $160, pelones $160, melón $100, sandía $200 y el kiwi $350. También se relevó el precio de las verduras, cuyos datos arrojaron que, el mazo de acelga se vende a $60, lechuga $100, tomate $70, cebolla $30, papa $35, pepino $60, zanahoria $50, zapallito $50.

Se afirmó entonces desde el Organismo de la Constitución que, con todos estos precios de productos indispensables para cualquier grupo familiar, «vuelven a ser las familias de menores ingresos las que tienen que destinar la mayor proporción de los mismos para poder alimentarse dignamente».

Por último, se valoró los Acuerdos de promociones especiales que el Gobierno Provincial viene realizando a través de el Programa «Precios Formoseños Sostenidos», pues el mismo, constituye una gran ayuda para el bolsillo de todos los trabajadores.