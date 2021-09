La Defensoría del Pueblo solicitó que incorporen a la causa el video donde mujer resulta agredida

Compartir

Linkedin Print

El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo solicitó que el video donde una mujer resulta agredida por un hombre en la oficina de un local comercial de Laguna Blanca, sea incorporado a la causa, teniendo en cuenta que el agresor y ex pareja de la víctima, está en libertad, pese a la presentación de la prueba fílmica.

El hombre recibió la eximición de prisión y no puede acercarse a la víctima ni a sus hijos por 90 días.

Según detalló la Defensoría, el hecho sucedió el pasado 24 de agosto en un comercio de Laguna Blanca, en donde una mujer identificada de 30 años, fue agredida brutalmente por su ex pareja de 31 años de edad, y que trabaja a menos de una cuadra del lugar de los hechos.

Ante esto, el Juzgado Penal N° 2 de la Ciudad de Clorinda, concedió la eximición de prisión del denunciado, con prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, por el término de 90 días.

Desde el Observatorio de Violencia de Género, que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, su titular Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que “pedimos a la Fiscal competente Dra. Gloria Gómez, tenga presente e incorpore el video que existe, y analice la posibilidad de revocar la eximición de prisión, en base a los antecedentes de esta persona, para evitar mayores daños y agresiones, así como para brindar la tranquilidad suficiente y necesaria a la víctima, quien hasta el día de la fecha, no ha sido atendida como corresponde”.

El Ombudsman Provincial, señaló como “incomprensible” que, la policía o la responsable de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar o la Jueza de Paz, “no le hayan querido tomar el video como prueba contundentemente del delito denunciado. Esto tendrían que haber realizado inmediatamente, al igual que la justicia actuante, intervenido de oficio, para de esta manera, decidir sobre las medidas que se tuvieron que haber impulsado”.

Gialluca aclaró que “estamos haciendo una recopilación de todos los elementos necesarios, para brindarle seguridad y tranquilidad a la víctima y sus hijos. De hecho, tenemos una profesional trabajando en el lugar de los hechos, a quien la víctima puede acudir o comunicarse para recibir cualquier tipo de asesoramiento jurídico de manera gratuita”.

Compartir

Linkedin Print