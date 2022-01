La Defensoría denunció la venta irregular y clandestina de los autotest para COVID-19

Compartir

Linkedin Print

Ante la incesante demanda de testeos en los centros de salud que además coincide con un el elevado número de casos positivos a coronavirus por día, el Gobierno nacional autorizó la venta al público en farmacias de todo el país los autotest de Covid-19 que se comenzará a comercializar desde la semana que viene, sin embargo aclaró que tendrán que registrar a los compradores e informar los resultados. Tras esta situación, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo la venta irregular y clandestina de los mismos en la provincia de Formosa sin autorización.

En este marco, el defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, concretó sendas denuncias tanto por el Ministerio de Desarrollo Humano y por ante el presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa a cargo de José Alberto Recalde, «en atención a los variados reclamos recepcionados en los correos electrónicos Institucionales del Organismo de la Constitución y que dan cuenta de la venta en nuestra provincia de manera irregular de ofertas, en algunos casos a través de las redes sociales o en lugares físicos que no están habilitados como farmacias de -test rápidos para la detección del coronavirus-«.

El funcionario provincial, informó que, «el 6 de enero del corriente año, la ANMAT aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del coronavirus de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener de venta exclusiva en farmacias. Esta medida significa que además de los lugares públicos donde el testeo se hace de manera gratuita, la población podría ir a las farmacias y comprarse el test».

Según la presidenta de la COFA, «cuando una persona compre el test en la farmacia, la misma se ocupará de reportar el caso (tanto positivo como negativo) al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación. El farmacéutico hará el descargo, el seguimiento del paciente y el registro del resultado positivo o negativo en el sistema nacional de vigilancia en salud. El paciente también contará con la posibilidad de registrarlo desde su teléfono y ese resultado cargado por el paciente impactará en el sistema de la farmacia que lo vende y el farmacéutico lo notificará al sistema nacional de vigilancia en salud».

«Los productos aprobados por la ANMAT hasta la fecha son: Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), yWL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing. Estos poseen una orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes», informaron.

Aclararon que «las autopruebas dan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo. A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante».

«Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos. Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el coronavirus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección», señalaron.

Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo se solicitó a los organismos antes mencionados, que «adopten las medidas y acciones necesarias tendientes a evitar y prohibir la venta de autotest por fuera de farmacias o lugares habilitados especialmente por el M.D.H., toda vez que estas ofertas ponen en riesgo todo el sistema sanitario provincial y en un país federal como la Argentina, será la autoridad de aplicación quien determine, los lugares de ventas, modalidades y procedimientos, de manera tal que los resultados positivos o negativos, queden luego asentados en las bases de datos correspondientes».

«La finalidad de los autotesteos o test de autoevaluación, no pueden ser utilizados sin que los resultados sean fiscalizados por el Estado Nacional o Provincial, caso contrario, y toda vez que los mismos poseen una orientación diagnóstica, si no se cumplen los controles necesarios, «quienes los utilicen al margen de la ley, estarán poniendo en riesgo el sistema sanitario provincial'».

Se pidió a toda la ciudadanía, la responsabilidad social que viene demostrando hasta ahora y por ello en el caso de conocimiento de lugares de ventas clandestinas o por redes sociales de los test de autoevaluación, hagan también las denuncias al M.D.H. o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar señalando los links de los mismos o cualquier información al respecto».

Por último, recordó que en los lugares autorizados para la comercialización, el usuario deberá reportar los resultados en la farmacia donde adquirió el producto dentro de las 24 horas que se haya realizado el test, en caso contrario, el farmacéutico deberá informar de esa situación a la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.

Compartir

Linkedin Print