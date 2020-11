La Defensoría pidió al ENACOM que sancione a la empresa Telecom Personal por caída de servicios

Compartir

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, por intermedio de su Dirección de Defensa de los Usuarios, Consumidores, Relaciones de Consumo, remitió al Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) una solicitud de aplicación de sanciones y compensación para los usuarios de la empresa Telecom Personal quienes, durante gran parte del viernes se vieron privados de la utilización de los servicios de manera plena dado que, en algunos casos, no se podían realizar llamadas de voz, en otros, no se podían abrir los mensajes recibidos, ni enviarlos y en el peor de los casos, los servicios directamente indicaban la “indisponibilidad de la red”.

Paralelamente, durante la contingencia, fueron recibidos por diversos medios, mensajes que no pudieron constatarse que fueran comunicados oficiales de la compañía, la cual posee la más vasta red de servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable en la provincia.

Las comunicaciones referidas, aludían a diversas causas que habrían originado la caída del servicio, que iban desde un doble corte de fibra óptica (versión más difundida incluso por diarios digitales locales), desperfectos técnicos surgidos durante una actualización de sistemas, ataque de hackers y otros. “Lo cierto es que durante gran parte de la jornada del viernes y posiblemente parte del sábado un sinnúmero de usuarios de la telefonía móvil e internet, se encuentran con problemas que van desde dificultades para el uso de los citados servicios hasta su indisponibilidad total”, expresó el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca.

Asimismo aseguró que “desde el dictado del Decreto 690/20 del Poder Ejecutivo Nacional ( Art. 15), la telefonía móvil e Internet, son considerados jurídicamente servicios públicos y por tanto, todo corte en la continuidad del mismo genera una responsabilidad ineludible para sus prestadores y la autoridad de aplicación, en el caso la ENACOM Delegación Formosa, debe ejecutar el procedimiento correspondiente cada vez que medie la privación total o parcial en la prestación de las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que engloban a la telefonía fija, móvil, Internet y Televisión por Cable. Realizada la denuncia, finalizó diciendo el funcionario, el Ente Nacional debe dar inicio al pertinente sumario contra Telecom Personal y, finalmente, resolver conforme a la normativa vigente sobre la correspondencia de la imposición de las sanciones que hemos solicitado y de las pertinentes compensaciones económicas para los usuarios damnificados”.

