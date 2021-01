Piden restablecer el IFE y ATP para los sectores afectados por bloqueos

Compartir

A partir de las restricciones recomendadas desde el Gobierno nacional y adoptadas por el provincial en todo nuestro territorio, especialmente desde el bloqueo sanitario impuesto en la ciudad de Formosa, se han visto afectados trabajadores esenciales y no esenciales, por lo que desde la Defensoría piden reanudar el IFE y ATP para los sectores más vulnerables que son afectados por las medidas tomadas en esta nueva etapa de cuarentena.

En este contexto, expuso que “no nos olvidamos de los sectores sociales más desprotegidos y tampoco de aquellos que como señalamos se ven afectados y creemos que el Gobierno nacional debe reanudar el IFE y los ATP, acompañando a los antes citados y así se lo hemos institucionalmente requerido al ministro de Economía, Martín M. Guzmán y al ministro de Desarrollo Productivo, Dr. Matías Sebastián Kulfas, para auxiliar a los segmentos más vulnerables frente a los bloqueos sanitarios; como así también abordar refinanciaciones de deudas a través de la DGR, con plazos e intereses que impliquen un verdadero alivio para estas partes”.

En este sentido, la -Dirección de Salud- de la Defensoría del Pueblo señaló que “existe un sector que se opone a las mismas por considerar que se están restringiendo libertades individuales o garantías constitucionales, lo que se opone claramente a la lucha que están llevando adelante enfermeras/os, medicas/os, arriesgando sus propias vidas para salvar las de otros, contra la pandemia del coronavirus”.

“Entendemos que los gobiernos hacen lo correcto al concentrar sus esfuerzos en salvar vidas y en resguardar la salud de todos los habitantes, ya que, nadie habla respecto de ¿qué sucedería si se produce una absoluta saturación de los sistemas sanitarios?”, sostuvo.

Por su parte, el ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca afirmó que “de todas las crisis siempre sale a relucir lo mejor de nuestra gente y esto es algo que en Formosa ya lo tenemos comprobado con los desastres naturales como las inundaciones”.

“Es por ello que hoy más que nunca es esencial la cooperación entre lo público y privado, pues el coronavirus no hace distinciones entre estos sectores, no podemos aceptar que livianamente se afirme, que lo único eficiente es lo privado, pues la salud, seguridad, educación, justicia y otras actividades cumplen un rol eficaz, con resultados óptimos. Los supermercados, autoservicios, comercios en general a lo que le sumamos los bancos, entidades financieras, canales de cobranza extrabancarios, empresas de servicios telefónicos, internet y de cable, farmacias, plataformas digitales, continúan teniendo movimientos importantes”, aseguró.

“Por supuesto que la contracara está dada por empresas de turismo, de transportes público y privado, hotelería, gastronómicos, obreros de la construcción, juegos de azar, los cuales por las características de sus actividades hacen que las limitaciones en algunos casos sean totales y en otros puedan brindarse a través de los servicios de Delivery y respetándose los protocolos sanitarios vigentes”.

“Frente a esta incertidumbre y más allá de algunos beneficios que se encuentran vigentes y considerando que los toques de queda sanitarios son en este momento necesarios, ya que, existen sectores etarios que actúan de manera absolutamente irresponsables (fiestas privadas, no respeto al distanciamiento social, no uso del tapa bocas, etc.) y sin que esto implique estigmatizar a los jóvenes, pues conocemos y sabemos que detrás de cada fiesta privada existen adultos que lucran con la salud de la gente, se le debe sumar la necesidad de disminuir entonces el movimiento de personas, en tiempos en que ha llegado la vacuna contra el coronavirus a nuestra provincia y que continua aplicándosela, requerimos más solidaridad para ayudarnos los unos a los otros y así fortalecer las oportunidades que actualmente tenemos”.

