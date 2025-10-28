La derrota agravó la interna del peronismo en Morón

La derrota de este domingo en la provincia de Buenos Aires detonó la tregua impuesta en la interna del peronismo y, a pocas horas de conocerse el resultado, comenzaron a hacerse públicas acusaciones cruzadas y pases de factura.

La tensión interna que se expande en la provincia y expone choques por la estrategia de desdoblar y por el armado de la lista nacional, con los intendentes reclamando mayor protagonismo.

Pero también hay disputas locales que expenden la pelea grande. Tal es el caso de Morón, donde llegó a un punto de no retorno la relación interna entre el intendente Lucas Ghi y entre su ex jefe y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

En medio de una guerra interna que incluyó el desplazamiento del sabbatellismo del gabinete municipal y la puja por el control del Concejo Deliberante, la derrota de la boleta de Fuerza Patria en Morón terminó por exacerbar el estallido.

Al señalar que Morón «es el único lugar del conurbano donde gobernamos y se perdió», el referente de Nuevo Encuentro Diego Spina dijo que el resultado requiere hacer una lectura «de un mal Gobierno y una dirigencia que se encierra en sí misma».

La mano derecha de Martín Sabbatella confirmó la intención del espacio de competir por el municipio en 2027 y trazó una fuerte diferencia con Ghi durante su mensaje a la militancia de Nuevo Encuentro este domingo por la noche: «Estamos nosotros y nosotras, no hay un grupo de cobardes como son los que gobiernan hoy Morón».

Como contó LPO, pese a las tensiones internas que fueron creciendo entre Ghi y Sabbatella, ambos sectores acordaron una lista de unidad para jugar en septiembre. Pero las disputas por el control del Concejo Deliberante volvieron a detonar todo canal de diálogo.

En ese contexto, la diputada nacional y senadora provincial electa Mónica Macha, acusó a Ghi por «bastardear» a Nuevo Encuentro y «dejarlo fuera del Gobierno». Y agregó: «Hacer mierda todo lo que se construyó en tantos años también tiene consecuencias».

Spina también dijo que el intendente vulneró «la posibilidad de diálogo, amparando violencias de todo tipo». Esto último no parece un mensaje casual tras la denuncia contra Hernán Sabbatella por violencia de género que días atrás derivó en la decisión de Ghi de separarlo del gabinete por tiempo indeterminado, mientras se desarrollen las investigaciones.

Sin embargo, cerca de Martín Sabbatella (enemistado con su hermano a partir de denuncias por violencia de género previas) acusan a Ghi de «apañarlo» a quien, hasta la semana pasada, fue secretario de Legal y Técnica. En esa línea, señalan que Hernán Sabbatella ya había sido expulsado del partido «varios meses atrás» por denuncias previas del mismo tenor.

En paralelo, se registra una fuerte pelea por la conducción del Concejo. Tras varios movimientos de concejales desde ambos sectores, Nuevo Encuentro hizo un acuerdo con el Frente Renovador para obturar que ocupe la presidencia un concejal de Ghi.

Para eso, Martín Sabbatella y el referente renovador en Morón, el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, acordaron la licencia de Spina para garantizar que el hoy titular del Concejo, el massista Marcelo González (que accedió como concejal suplente), no sea desplazado ante el retorno de un concejal titular proveniente del gabinete de GhI.

El caso de Morón es, quizás, la fractura más expuesta del peronismo provincial que, por estas horas, transita tensos cruces a raíz de la derrota. LPO contó la exigencia de mayor protagonismo de intendentes del PJ que cuestionaron ser relegados en la lista nacional.

«Tienen que entender que somos los que tenemos los votos», dijo el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en un mensaje que tuvo su efecto expansivo en otros intendentes del PJ.

El axelista Mario Secco respaldó a Granados: «Lo que dice tiene su lógica porque no hubo ningún intendente en la lista. Le sacaron a La Matanza la posibilidad de tener un diputado, cuando sabemos que La Matanza es una provincia dentro de otra», dijo el intendente de Ensenada a Radio Provincia.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) cuestionaron la lista nacional y dirigieron las responsabilidades a Cristina Kirchner. «El vecino sintió que la lista no era armada por Kicilllof», dijo el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

«Taiana no fue muy motivador y eso nos limitó», espetó Secco y contrastó con la estrategia de Kicillof en septiembre: «Puso a la vicegobernadora de testimonial y Verónica la rompió en la Tercera», sostuvo en un contexto donde -como reveló LPO- Magario es empujada por el axelismo para disputarle a Máximo el PJ provincial.