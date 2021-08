Compartir

La ministra de Seguridad de Nación se refirió a quienes quieren dejar el país debido a los hechos de inseguridad. Lo hizo luego de repudiar el asesinato de un jubilado en Ituzaingó. Fuertes críticas del arco político.

La ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, se vio envuelta en una polémica luego de que este domingo señalase que “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido” para referirse a quienes quieren dejar el país debido a los hechos de inseguridad.

La funcionaria habló con Radio Mitre al respecto de distintos hechos de violencia que se suceden a diario en el país, entre ellos el asesinato de un jubilado en Ituzaingó. “Es un hecho espantoso”, dijo respecto al crimen de Roberto Conte, quien se enfrentó a tiros contra 3 delincuentes y abatió a uno de ellos, un adolescente de 19 años de nacionalidad chilena.

“Es un hecho espantoso, nadie quiere que eso ocurra en Argentina, estamos trabajando a destajo para que ese tipo de hechos no ocurra”, enfatizó Frederic y agregó que “se necesita la cooperación del sistema judicial, que no tiene los elementos para tramitar una sanción”.

Asimismo, señaló que los atacantes “eran chicos muy jóvenes” y, si bien puso también sobre la mesa “la cuestión de la extranjeridad”, remarcó que “los argentinos son la mayoría de los que delinquen”.

A la hora de referirse a la falta de sanciones, disparó contra el poder judicial. “Nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción”, dijo y aclaró: “No soy zaffaronista. En la práctica, la Justicia tiene interpretaciones variables. No creo en la polarización de las posiciones. No funcionan así las cosas. Hay muchos jóvenes pobres detenidos en cárceles. La Justicia argentina no funciona con el garantismo ni con la mano dura. El sistema carcelario está saturado, hay detenidos en las comisarías, por eso muchas veces la Justicia toma estas decisiones”.

Al mismo tiempo, la ministra del gobierno de Alberto Fernández dejó en claro que si bien “el que roba merece una pena” también hay que dar oportunidades a los ciudadanos para que no caigan en la delincuencia: “La política de nuestro gobierno es hacer lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar”.

Fue tras ello que dejó una frase polémica que rápidamente comenzó a ser reproducida en redes sociales y medios, y fue cuestionada por distintos sectores de la política. “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”, señaló respecto a quienes desean irse de Argentina para no sufrir los hechos de inseguridad.

“Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, concluyó.

Ante la desafortunada frase, la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, cuestionó a la funcionaria y disparó contra el oficialismo al señalar que “Nos gobierna una casta política que se nos ríe en la cara. Que no tiene idea del nivel de inseguridad que se vive en muchas localidades, en las que nuestras Fuerzas dejan la vida”.

“¿Le parece divertido que alguien que sale a laburar espere el colectivo con miedo a ser asaltado? ¿O que haya que dar vueltas con el auto por temor a una entradera?”, dijo también el precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, Florencio Randazzo, y agregó: “Esta es la realidad de quienes vivimos en el Conurbano. Si viven en un termo, por lo menos hagan silencio”.

