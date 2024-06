La desaparición de Loan: el abogado de dos detenidos aseguró que si al niño lo cruzaron a Paraguay «no se encuentra más»

El representante de Daniel Ramírez y Mónica Millapi aseguró que sus clientes son “dos perejiles”; además, consideró que la causa tiene una “cuestión intrafamiliar” de fondo

Mientras transcurre el décimo día de búsqueda de Loan, el abogado de dos de los detenidos aseguró que la causa se trata de un secuestro y que el niño de cinco años podría haber entrado “en una red de trata”. “Conociendo cómo funciona, si está en el país va a aparecer porque algún detenido se va a quebrar”, explicó Jorge Monti, mientras que consideró que, si lo cruzan a un país limítrofe como Paraguay, “no se encuentra más”.

En esta misma línea, agregó: “Le sugerí a la policía que también podía estar en alguna provincias limítrofes ‘enfriándose’ para después llevarlo a otro lado. Son los antecedentes que ocurrieron en otros casos”.

De esta forma, en diálogo con Radio Mitre, el abogado defensor de Daniel Ramírez y Mónica Millapi -el matrimonio amigo del tío de Loan que está acusado por “abandono de persona” tras la desaparición del menor cuando salieron a juntar naranjas junto a otro grupo de niños- defendió a sus clientes y los calificó de “perejiles” en la causa. “Salvo que hayan mentido… Los tres coinciden en la reconstrucción, en lugares, fecha y distancias recorridas”, detalló.

Además, Monti apuntó contra el trabajo de los fiscales y de la Justicia, y cuestionó los pocos arrestos que se llevaron a cabo desde el pasado jueves 13 en el que se alertó por la desaparición de Loan. “Yo hubiera detenido a todos los que estaban en ese almuerzo, los hago hablar uno por uno y hacer las reconstrucciones”, expresó y continuó: “Hace mucho que vivo acá y la gente humilde de campo invita a la gente importante del pueblo a las festividades religiosas, eso no sería llamativo. Lo que es llamativo es que no los llamaron de la Justicia. Yo hubiera secuestrado los autos, los hubiera puesto en recaudado y hubiera hecho los peritajes que se hicieron recién siete días después”.

“A partir de la foto la entrega se hace en alguna parte entre el camino rural y la ruta. Cuando los perros hacen el camino llegan hasta 500 metros de la casa y ahí se plantan: o lo alzaron o lo subieron a un vehículo que lo trasladó hasta 9 de Julio”, sentenció el letrado.

Su hipótesis se formó de acuerdo a los resultados positivos que arrojaron las pruebas de luminol realizadas en los autos de Victoria Caillava, funcionaria municipal y amiga de la abuela del pequeño, y Carlos Pérez, exmiembro de la Armada. “Lo subieron al baúl del auto Ford Ka rojo y lo desplazaron a Resistencia. Esa es la línea de investigación”, sumó.

Finalmente, dejó entrever que habría un conflicto familiar interno que podría haber llegado a interferir con la causa. “No voy a cometer el error de acusar, pero hay una cuestión intrafamiliar. Ambos padres se separaron en la querella y designaron a dos abogados distintos. Eso me llamó la atención”, cuestionó y cerró: “Hay disidencias dentro del ámbito familiar en las declaraciones. Yo le plantee a los fiscales que detengan a todos los que estaban en la cena, incluida la abuela, y ahí desglosemos el camino”.

Los detenidos a los

que representa Monti

Los dos detenidos a los que su propio abogado calificó de “perejiles” son Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez, conocido como “Fierrito”. La pareja participó del último almuerzo familiar antes de la desaparición, y luego habrían ido a recolectar naranjas con Loan, su tío y amigo del matrimonio, Bernardino Benítez, y otros cuatro niños.

Millapi declaró el jueves pasado, y, según Monti, fue “clara y convincente”. “Relató todo lo que hizo desde que, junto con su marido, llegó a la casa de la abuela de Loan”, sostuvo tras la audiencia. Según el letrado, cuando caminaban con los chicos, Ramírez recibió una llamada telefónica de un familiar para hablar sobre el estado de salud de su hermano, que está internado en grave estado en el hospital de Goya. “Millapi se quedó pendiente de la llamada que tuvo el marido y cuando se volvieron a juntar [con el grupo] faltaba Loan. Ella apunta a que en un determinado momento no estaba más. Desapareció. Hizo un relato de la llegada a la casa de la abuela, el almuerzo, la salida a la excursión al naranjal. Dice su participación con horarios y detalles en toda la búsqueda”, sostuvo.

Por su parte, Ramírez es el único de los tres detenidos en la primera etapa de la búsqueda que no declaró. Lo iba a hacer este sábado, pero el giro de la investigación postergó la indagatoria por parte de la Justicia provincial. En los tres casos, aún siguen acusados de abandono de persona.