La desaparición de Nilson Gómez Martínez: Un Clamor Familiar en la Zona del Barco Hundido

La comunidad de Formosa se encuentra conmocionada por la desaparición de Nilson Gómez Martínez, un joven que salió a pescar en la zona de Colonia Aquino, conocida como el Barco Hundido, y no regresó. El programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO, entrevistó a Yanina, hermana de Nilson, quien compartió el angustiante relato de su familia y las incógnitas que rodean el hecho.

Un Día de Pesca que Terminó en Tragedia

Yanina relata que la desaparición de su hermano se remonta a ayer, cuando “a las 8 de la mañana salió mi hermano a pescar con su amigo, cuñado porque tiene una relación con las hermanas”. Se dirigieron a pescar “en el río, ahí en el banco hundido en Colonia Aquíno”. Aunque había otros pescadores en la zona, Yanina subraya que el lugar es principalmente “todo barranco”. A pesar de las condiciones, Nilson era un nadador experimentado desde chico, y contaba con la vestimenta adecuada para el frío: “tenía botas, tenía abrigo porque hacía frío”.

El Incidente y las Primeras Horas

Según el relato de Yanina, Nilson y su acompañante se encontraban en un bote que, en un momento dado, se volcó. El amigo de Nilson logró salir a flote, pero la situación de Nilson es confusa. “Según lo que me comentó el muchacho ese que le faltaba poco para salir al costado, pero que él salió, pero él no le vio que salió a mi hermano, o sea, que él está le vio los primeros minutos que estaba nadando boca arriba de la cual muchos de mis familiares tiene conocimiento de natación de esa forma. más resistencia, ¿viste? En el agua”. A partir de ese momento, el paradero de Nilson es desconocido: “de ahí a más que no sabemos ahora si salió afuera, si descansó un poco”.

La Reacción de las Autoridades y el Despliegue de Búsqueda

La familia se movilizó de inmediato, y las autoridades respondieron al llamado. En la zona de Colonia Aquino, en el acceso a Tres Marías, se ha montado un importante operativo de búsqueda. “Están ahí los policías, la gendermeria, está prefectura, están todos ahí en la zona. Le están buscando”. La familia de Nilson también ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana y de otros organismos. “También pedimos a los medios todo lo que se quiera sumar la fuerza policial y todo lo que se pueda sumar que se pueda y que sea lo que Dios quiera y que podamos encontrarle como sea. Sí, ojalá que sano y salvo, por supuesto, que es el deseo el deseo de todos, ¿no?”.

Dudas y Preguntas Sin Respuesta

Uno de los puntos que genera mayor inquietud y dolor en la familia es la actuación del amigo de Nilson. Yanina explica que, tras el vuelco del bote, el amigo de su hermano no se dirigió de inmediato a la comisaría más cercana. “El chico salió, pero el tema es que antes hay una comisaría. Él no se fue y no hizo la denuncia ahí primero. Él hizo después de que llegó en la casa a su mamá y después se fue en la comisaría de Uriburu. Es su madre el tiempo que pasó y después se fue”. Esta demora es una de las principales interrogantes para Yanina, quien viajó de urgencia desde Buenos Aires al enterarse de la noticia. “Y esa es mi pregunta porque yo vine desde Buenos Aires, yo vivo allá, trabajo allá, me enteré ayer y tuve que viajar de urgencia”.

Además, dos pescadores habrían presenciado el momento en que el bote se dio vuelta y se hundió, viendo cómo “la mochila de él, de mi hermano y del chico ese se iba flotando”. Estos pescadores dieron aviso a la policía. Ante esto, Yanina se pregunta: “¿por qué el chico no pidió ayuda o algo? Eh, no, no, no llamó a la policía. Porque esto no sé porque se quedó en shock. Eso es mi eh mi pregunta constantemente que que me hago yo”.

La Esperanza de Encontrar a Nilson y Esclarecer los Hechos

La prioridad de la familia y las autoridades es encontrar a Nilson. La investigación policial determinará cómo sucedieron los hechos. Mientras tanto, la familia de Nilson, junto con la policía y prefectura, permanece en la expectativa, esperando novedades.

La comunidad de Formosa se une en la esperanza de que Nilson Gómez Martínez sea encontrado sano y salvo, y que se esclarezcan las circunstancias de su desaparición.