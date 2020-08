La descalificación de Ivana Nadal y la contundente respuesta de Nati Jota

Compartir

Linkedin Print

“No estaba preparada para esto”, dijo Nati Jota cuando se refirió a la nueva relación de su ex novio, Bruno Siri, con Ivana Nadal. La influencer y el rugbier chaqueño de 26 años se separaron en noviembre de 2019 pero continuaron viéndose hasta febrero de este año. Luego, según contó ella, comenzó la cuarentena y dejaron de hablar.

Hasta que el viernes pasado, su ex novio le envió un mensaje por WhatsApp para advertirle: “Estoy saliendo con alguien que conocés”. “Le expresé que me daba un poco de cosa. Pero si quieren mostrarle al mundo que se aman… A mí me da fiaca porque es algo ajeno, que nada que ver conmigo”, indicó la periodista al tener que salir a hablar sobre un tema que la involucra de manera indirecta.

Desde entonces, los usuarios de las redes sociales tomaron partido y sus respectivos seguidores apoyaron a cada una de ellas. Entre los comentarios de Nadal-que por estos días publicó románticas fotos junto a Siri y aseguró que habían hecho “lo correcto”-, se destacó el de un joven que escribió: “Te amo, Ivana. Y mi ex ni un problema me hace si comienzo otra relación”.

“Lo que es normal”, reafirmó la conductora en mayúsculas y señalando el mensaje de su seguidor de Instagram. Mientras tanto, en Twitter también se comentaba sobre el tema. “Me duele que sabiendo que hace sufrir a una mujer haga estas cosas para encima hacerla quedar mal. Todo team Nati Jota”, consideró una usuaria que apoyó a la ex de Bruno Siri.

En su respuesta, la periodista sostuvo que así como en su momento contó en sus redes sociales que quería enamorarse, luego compartió cuando estuvo en pareja con el rugbier y también se mostró dolida en su separación -”después me arrepentí”, aclaró- entiende las “reglas del juego” al formar parte del mundo del espectáculo.

“Yo no hago ningún problema.. Solo expreso lo que siento. Jamás voy a hablar mal de ellos”, dijo y respondió directamente al comentario de Ivana Nadal: “Me parece muy poco empático medir o juzgar lo que el otro puede sentir y hablar de ‘normalidad’ cuando hay sentimientos en juego. ¿Quién puede decir qué es normal?”.

En una entrevista en Los ángeles de la mañana, Nati había contado que decidió dejar de seguir a Ivana Nadal en las redes sociales porque le hacía mal ver “tantas fotos” -”Me lo contás el viernes, el domingo subís una foto, el lunes tres…”, reprochó – e indicó que en diciembre del año pasado, apenas un mes después de su separación, se encontró con la conductora en un evento laboral y le contó que si bien habían terminado su relación, todavía seguía viendo a su ex.

También dijo que no sabe cómo se conocieron Bruno Siri e Ivana Nadal -”solo sé que viven cerca”- y lanzó un comentario sobre la conductora: “Igual, hay un montón de gente en el mundo…”.