La desesperación de Damián De Santo: los incendios en Villa Giardino rodearon sus cabañas

El actor, que desde hace años vive en Córdoba, sufre en carne propia el voraz incendio que está destruyendo hectáreas de campos y se acerca a la ciudad. Ante el episodio, salió a defender su propiedad.

En las últimas horas, con la intensidad del viento que no ayuda, el fuego que está provocando destrozos en Córdoba se acercó a Villa Giardino, lugar en el que el actor Damián De Santo y su familia tienen un complejo de cabañas. Se trata del lugar en el que viven y en el que tienen propiedades para alquilar. El foco comenzó a desatarse a las 6 de la mañana de hoy martes 22, en la zona de Río Pinto, se trasladó a la cumbre e hizo destrozos en el aeroclub del lugar. Esto hizo que empañara el trabaja de los encargados de sofocar las llamas, debido a que allí los aviones hidrantes cargan agua para tirar sobre los diferentes focos. Continuando con el desastre, llegó hasta el lugar en el que se encuentras las propiedades de De Santo. A raíz de las llamas que se acercan e intimidan, comenzó a colaborar con los bomberos para tratar de apagar las llamaradas que acechan su propiedad.

En las fotos se puede ver como el fuego avanza sin control y acechan la región en la que se encuentra. Las llamas cercaron el lugar, tiene fuego en todas las direcciones y lo acorralan. Vive momentos de mucha incertidumbre y desesperación. Ante esto, con tan solo una manguera, con una hidrolavadora, con lo que tiene a mano en el medio del campo, Damián salió a tratar de hacerle frente a la cuestión. No lo pensó dos veces y se puso en la primera línea de batalla, con la intención de defender lo suyo, lo que creo luego de años de trabajo.

Más de 150 bomberos trabajan en el lugar incansablemente, pero no logran frenar la envestida. La sequía, la falta de agua, pese a que hace una semana llovió, pero no alcanzó, hacen que todo se agudice. Las cuestiones climáticas juegan en contra y no hay medio que logre hacerle frente. Hoy, el factor humano es el que sobresale. Hay más de 26 personas evacuadas en los barrios aledaños, en Quimbaletes, pero, según cuentan, De Santo prefirió quedarse en el lugar, hacerle frente más allá de que las recomendaciones son otras. Los vientos rotan constantemente y esto hace mucho más complejo el trabajo.

Semanas atrás, el actor había hecho referencia a lo que se vive en la zona turística. En una nota con RePerfilAr, se mostró angustiado por lo que estaba ocurrido en diferentes zonas de Córdoba. “El viento norte trae el fuego para esta zona. Teníamos fuego al sur y al norte de Cosquín y Capilla del Monte. Uno tiene ese miedo de que el fuego llegue a casa”, contó y remarcó: “A la noche uno se va a dormir y a la mañana siguiente es espantoso e increíble cómo se acerca el fuego”.