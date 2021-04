La desgarradora carta de la hermana menor de Sofía Sarkany: “Gracias por luchar hasta el último segundo”

Compartir

Violeta, la hija menor de Ricky Sarkany, le dedicó un conmovedor posteo de despedida a su hermana mayor, Sofía, quien murió el lunes en una clínica de Florida, Estados Unidos, luego de luchar contra un cáncer de útero desde el 2018, y a una semana de haber sido mamá de Félix, a través de un vientre subrogado.

En el texto, define a Popita -como apodaba a su hermana mayor- como su ejemplo a seguir, su amor más grande. “Mamá y papá hace poco nos dijeron que estaban muy orgullosos de sus cuatro hijas”, agregó la joven sobre las palabras de Ricky y su esposa, Graciela Papini, hacia sus hijas Sofía, Josefina, Clara y Violeta.

“Por más que me salió una sonrisa, solo pude pensar en vos -le habló a su hermana-. Fuiste la primera, abriste las puertas y guiaste nuestro camino, iluminaste y nos enseñaste gran parte de lo que sabemos. Vos fuiste la que se tropezó para decirnos qué camino agarrar. Mirándote, admirándote, festejando tus triunfos y aprendiendo de tus errores”, continuó Violeta en la carta que escribió en su cuenta de Instagram.

“Puedo decir que crecí mirándote desde abajo hacia lo alto sin preocuparme por que había en el piso, enamorada de tu sonrisa y de tu ser. Esta vida y ese orgullo es todo merito tuyo, yo solo te seguí paso a paso intentando ser algún día un poquito de lo grande que sos vos. Gracias por todo popsi, gracias por luchar hasta el último segundo, te voy a extrañar con locura. Te amo. Vioviu, tu bebita por siempre”, concluyó y compartió junto a una foto de las dos caminando por las calles del barrio chino de Nueva York.

Josefina, en tanto, también utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una emotiva carta de despedida a Sofía. Ella eligió distintas postales para recordar a su hermana mayor y también compartió un poema que le había escrito hacia un año. “Te voy a extrañar tanto, tanto, tanto. Toda mi vida. Gracias por esta hermosa vida compartida. Fuiste sos y serás mi hermana y mejor amiga. Y ahora, cómo me dijiste, ambas guardianas de nuestros bebés”, escribió quien es madre de Luca -ahijado de Sofía- e hizo referencia a Félix, su nuevo sobrino.

“Quiero compartir un poemita que te escribí hace un año. Porque sé que lo lograste y que esa manito no me va a faltar nunca”, agregó junto al texto.

Hermana mía, te puedo ver

Llena de vida, feliz

Llena de arrugas de haber vivido, de haber transitado emociones, de alegrías y algunos dolores

Si solo supiéramos hoy, los tesoros que la vida nos va a regalar

No lo sabemos, aunque yo me pongo a fantasear

Con tus logros

Con tu recompensa

Con tu tan ansiada primavera

Queda tanto por hacer, queda tanto por vivir

Caminemos juntas como siempre

De la manito por ahí

Hermana mía te puedo ver

Muy presente por aquí

Hoy y siempre para siempre

Muy tranquila y feliz

Gracias por enseñarme tanto. Sos infinita

Te amo para siempre mi Popsi

Jorfree Caballito de Mar

